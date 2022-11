I posti dove andare per le vacanze di Natale sono senza dubbio diversi, ma in moli si chiedono che cosa preferiscano le famiglie italiane. Molte in genere svolgono piccoli spostamenti, visto che le ferie natalizie non sono lunghe tanto quanto quelle estive. Non manca però chi opta per veri e propri viaggi all’estero.

Vacanze di Natale: ecco alcuni posti dove andare e alcune mete che sembrano essere già molto gettonate tra le famiglie italiane

Le vacanze di Natale non sono proprio lontanissime e per questo c’è già chi prenota o chi ha già prenotato mesi fa e sta proprio mettendo tutto in valigia, pronto per partire. Sembra che quest’anno siano pronte per andare a passare le ferie natalizie lontane dalla propria zona di residenza diverse famiglie. Ci sono ovviamente anche persone che rimarranno nelle aree limitrofe a quella di casa, ma sembra che la maggior parte dei nuclei familiari partirà.

Molti tendono a visitare i borghi, che soprattutto nel periodo natalizio si riempiono di eventi e anche di preparazioni culinarie particolari. Altri invece preferiscono optare per visitare città che non hanno mai visto o anche per rilassarsi in luoghi naturali.

Altre possibili mete

Non manca poi chi va a visitare magari le attrazioni ma all’interno della propria città, spostandosi di poco o comunque partecipando a eventi nelle vicinanze. Tra l’altro ci sono pure persone che amano il mare d’inverno e che per questo si spostano proprio in località del genere. Non manca chi preferisce la montagna e l’idea di un caminetto con fuori la neve, tipica immagine natalizia.

Una parte degli italiani sembra che poi si muoverà direttamente a Capodanno ma che passerà le altre feste natalizie direttamente in casa. Ovviamente queste sono stime generali, ma sembra che diversi nuclei familiari quest’anno siano disposti a partire. Complice anche il fatto che le restrizioni della pandemia non sono più presenti.