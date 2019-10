Trono Over ultimo appuntamento settimanale tra tensioni e prospettive, spunta anche il Gabbiano!

L’ultima puntata settimanale del trono over torna a intrattenere gli spettatori con una serie di personaggi e momenti tipici di Uomini e Donne.

Dopo le lacrime di Gemma Galgani, ecco che si parlerà di una tematica particolare: “I jeans stanno meglio a me”. Gemma non è mai riuscita a vincere una sfida con Anna, deciderà comunque di partecipare senza però essere votata dai cavalieri.

Ecco che si prevede un duello tra le due con l’arrivo di Giorgio Manetti.

Secondo le anticipazioni, Paolo avrebbe raccontato un retroscena inedito di quello che è accaduto nel corso della sua uscita con Anna.

Saliti insieme sul taxy, l’autista le avrebbe chiesto perché non si trovava con il solito uomo: il gabbiano.

La dichiarazione manderà su tutte le furie Gianni Sperti.

Ancora una volta Uomini e Donne esplode tra polemiche e colpi di scena con un cast di personaggi entrati ormai di prepotenza nell’immaginario dei telespettatori del pomeriggio.

Uomini e Donne continua a conquistare il pubblico, in particolare con il suo trono over, divenuto ormai uno dei più seguiti in assoluto.

Sono proprio i protagonisti del trono over, lontani dagli stereotipi del tronista e del corteggiatore, a interessare maggiormente le persone che seguono la trasmissione.

Maria De Filippi continua a fare man bassa di telespettatori con i suoi format capaci di conquistare l’utenza e di appassionare con storie e personaggi sopra le righe.

Con un imponente apparato di gossip, riviste e anticipazioni, Uomini e Donne continua a dimostrarsi una delle trasmissioni principali del palinsesto e un grande classico che si rinnova con personaggi capaci di entrare nel suo universo come accaduto con la leggendaria Tina Cipollari.

Non ci resta che scoprire nuovi retroscena e attendere il prossimo appuntamento della settimana di Trono Over.