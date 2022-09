Per avere unghie particolari occorre scatenare la propria fantasia e semplicemente sbizzarrirsi. Non sempre infatti è opportuno puntare su disegni o sfumature complicate, perché a volte basta anche solo pensare a ciò che piace di più a se stessi.

Unghie particolari: ecco alcuni suggerimenti per idee originali

Le unghie particolari possono essere ottenute anche semplicemente seguendo dei suggerimenti, che non necessariamente implichino azioni complicate da attuare. Insomma, si tratta di utilizzare a volte semplicemente la propria fantasia, per riuscire a realizzare degli effetti sorprendenti. Per fare un esempio, c’è chi punta sull’utilizzo di due colori diversi e contrastanti tra di loro sulla stessa unghia. In questo caso infatti si può fare una metà di una tonalità e l’altra di un’altra colorazione, ma non solo.

Sembra infatti anche che provando a sfumare poi la linea che divide un colore dall’altro, magari creando un effetto ondulato, questo possa essere ancora più unico. Insomma, a volte basta semplicemente sbizzarrirsi e oltre a queste idee se ne possono sfruttare anche altre.

Le altre idee possibili

È possibile anche puntare sul fatto di colorare solo un’unghia di un colore e quella vicina di un altro, magari alternando o addirittura puntando su una gradazione di colori. Per esempio si può puntare su tante tonalità di verde, dal più chiaro a quello più scuro oppure direttamente su forme particolari.

A volte basta anche un semplice cuoricino per rendere le proprie unghie davvero speciali oppure basta anche renderne solo una diversa dalle altre. In questo caso però si dovrà fare in modo che il suo colore spicchi o il suo disegno.

In alternativa è possibile anche puntare su brillantini o magari su una determinata tipologia di tonalità come quelli fluo.

L’importante è sempre scegliere dei colori che possano essere perfetti per i propri gusti e soprattutto anche adatti all’occasione o magari abbinati al proprio outfit. Insomma, a volte basta davvero poco, un tocco di fantasia, per avere effetti unici.