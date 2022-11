Non serve sempre un aiuto di un/una professionista per avere unghie particolari. In effetti a volte basta anche seguire alcuni suggerimenti semplici da mettere in pratica, per avere risultati sorprendenti. Certamente, per chi volesse qualcosa di più sofisticato, è ovvio che sarà meglio che si rivolga a una mano esperta. Se però si punta al risparmio, si può optare per alcuni consigli. Soprattutto in questo modo si potrà puntare anche sul divertimento, perché appunto metterà allegria il fatto di scatenare la fantasia per le proprie unghie.

Unghie particolari: ecco alcune idee per averle originali e per realizzare effetti unici in modo semplice

Per avere unghie particolari si possono seguire alcuni consigli, come per esempio il fatto di puntare su uno smalto dal colore originale. Per fare un esempio, le colorazioni fluo sono senza dubbio molto vistose e per un effetto sorprendente, si possono sfumare. Con un apposito pennino infatti sarà possibile realizzare tanti disegni, forme, linee appunto unendo tra loro due metà colorate in modo differente.

Per capire meglio, sarà possibile prima stendere solo su una parte uno smalto di una certa tonalità e poi sull’altra, l’altro colore. Successivamente si potrà usare anche un semplice stuzzicadenti, ma meglio un pennino apposito, per iniziare a sbizzarrirsi. In questo modo, creando una sorta di collegamenti tra le due metà colorate diversamente, verrà fuori qualcosa di originale.

Le altre idee

Tra gli altri spunti vi è anche quello di puntare magari sull’aggiunta di brillantini o magari è possibile sfumare un’unghia. In alternativa, è anche possibile puntare su colorazioni differenti, una per ogni unghia. C’è chi in questo modo crea vere e proprie gradazioni colorate, ma non solo. C’è anche chi punta in effetti sul fatto di colorare le unghie in modo totalmente diverso l’una dall’altra. Puntando su una di queste idee senza dubbio sarà possibile divertirsi a dare forma a tanti effetti diversi e belli da vedere.