Un leak rivela la conferenza Microsft dell’E3

L’insider Braldyr ha pubblicato una serie di leak sull’E3 di Microsoft.

Le informazioni dovrebbero essere attendibili e soprattutto non mettono sul piatto niente di impossibile per la società di Redmond.

Secondo il leak, Microsoft ha davvero delle novità interessanti per il suo pubblico, che confermano una line up già presentata in precedenza oltre ad un rapporto privilegiato con progetti come Cyberpunk 20177.

All’E3 2019, Microsoft dovrebbe mostrare una serie di trailer e date di uscita per Halo Infinite, Gears of War 5, Gears Tactics, Age of Empires IV, The Outer Worlds e Cyberpunk 2077.

Tra le novità in arrivo si parla (finalmente) di un nuovo Fable così come di una nuova IP di Ninja Theory.

Non manca all’appello Project xCloud che si avvicina al lancio e potrebbe rivoluzionare il mercato MS che si sposta sempre di più verso i servizi.

Alla fine della fiera, Microsoft potrebbe presentare anche le caratteristiche tecniche delle prossime Xbox conosciute con i nomi in codice di Lockhart e Anaconda. La presentazione ufficiale è prevista invece per l’E3 2020.

Una conferenza interessante quella della società che, negli ultimi mesi, grazie al suo Xbox Game Pass ha conquistato il pubblico crescendo spaventosamente nonostante numeri ben lontano dal mondo Sony.

La chiusura di generazione di Xbox One potrebbe sorprendere gli utenti e dimostrare gli intenti della società nella produzione di nuovi giochi single player e nell’abbandono dell’idea di macchina da titoli multiplayer che ha fatto la gloria di una generazione e la caduta di una seconda.

I videogiochi, in fin dei conti, sono ricordati soprattutto per il single player, i multiplayer altro non sono che mode momentanee, destinate presto o tardi a scomparire.

Non ci resta che attendere l’E3 di giugno che potrebbe vedere anche l’avvento di Google Stadia, principale minaccia per le concorrenti Microsoft e Sony.

L’attesa è iniziata.