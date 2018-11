Shade lancia Truman il nuovo album proprio nella giornata di oggi.

Un disco particolare diviso tra traccie e interludi recitati dallo stesso rapper. Una sorta di dico show, dove l’autore indaga l’animo umano a volte con ironia altre volte con toni più complessi e drammatici.

Assieme al disco arriva anche il singolo Figurati noi, con la collaborazione di Emma Muscat. Il singolo è stato annunciato da un buffo video dove i due cantanti interpretano dei personaggi storici della Disney.

Shade è un personaggio interessante, capace di veicolare messaggi importanti all’interno di tracce apparentemente leggere, sua vera forza.

Il nome del nuovo album vuole essere un omaggio a The Truman Show, infatti anche Shade, come il Truman del film si sente intrappolato in un mondo fittizio. “Io cerco di essere sempre me stesso, senza filtri, anche sui social. Quest’ultimi possono essere usati bene ma possono sfuggire di mano. Ne è un esempio un episodio di goliardia successo di recente, che ci ha fatto vedere la vera faccia delle persone”, spiega.

Oltre alla carriera di rapper, Shade fa anche il doppiatore, esperienza che porta all’interno del disco: “Come doppiatore mi capita spesso di recitare la parte di completi idioti. Ne ho creata una ad hoc e ho farcito i dialoghi con espressioni in “doppiaggese” quelle che nessuno di noi userebbe mai nella vita reale: Da Sballo Ci Puoi Scommettere…in fondo è un Truman Show, non poteva mancare qualche scena recitata”.

Ed ecco di seguito le date dei concerti del rapper Shade:

16 novembre TORINO Feltrinelli Stazione Porta Nuova h 17.00

17 novembre FROSINONE Mondadori Bookstore Via Aldo Moro 223 h 15.00 – ROMA Discoteca Laziale – Via Giovanni Giolitti 263 h 17.30

18 novembre SALERNO Feltrinelli Corso Vittorio Emanuele h 15.00 – NAPOLI Feltrinelli Stazione Piazza Garibaldi h 18.00

19 novembre LUCCA Sky Stone & Songs – Piazza Napoleone h 15.00 – FIRENZE Galleria Del Disco – Piazza della Stazione h 18.00

20 novembre MILANO Mondadori Duomo h 15.00 – VARESE Mondadori Bookstore – Via Emilio Morosini, 10 – h 18.00

21 novembre GENOVA Mondadori Bookstore Via XX Settembre 27 h 15.00

22 novembre PADOVA h 15.00 Mondadori Bookstore Piazza Insurrezione 3 – BOLOGNA h 18.00 Mondadori Bookstore Via Massimo D’Azeglio 34/A

23 novembre ANDRIA Mondadori Bookstore Corso Cavour 132 h 15.00 – LECCE Feltrinelli Via Dei Templari 9 h 18.00

24 novembre MESSINA Feltrinelli Via Ghibellina 32 h 15.00 – CATANIA CC Centro Sicilia h 18.00

25 novembre PALERMO Mondadori Bookstore Via Filippo Pecoraino Località Roccella CC Forum h 14.30

26 novembre BRESCIA Mondadori Corso Palestro 18 h 15.00 – STEZZANO BG Mediaworld CC Le Due Torri h 18.00