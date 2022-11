Decorare la tavola di Natale non è difficile, ma a volte per essere originali è bene seguire alcuni spunti utili.

Tavola di Natale: ecco come decorarla al meglio puntando su idee semplici da mettere in pratica

Per decorare al meglio la tavola di Natale è possibile seguire tanti spunti anche semplici da mettere in pratica. Sebbene alla festività manchino ancora dei giorni, tuttavia è anche vero che in tanti iniziano a pensare alle decorazioni. In effetti ci sono molte persone che ogni anno desiderano trovare qualcosa di originale per cercare di puntare su novità.

Tra le maggiori idee ad esempio vi è quella di puntare su segnaposti particolari. Questi infatti possono essere a forma di Babbo Natale, ma possono anche avere altri simboli. Sarebbe carino anche realizzarne alcuni con semplici cartoncini e che simboleggiano elementi natalizi diversi. La tovaglia poi potrà essere a tema, sia di stoffa sia di carta, o direttamente tutta rossa.

Altre decorazioni

Tra le altre decorazioni è possibile anche sistemare delle candele sulla tavola, specialmente se queste richiamano i colori del Natale. Per esempio saranno perfette rosse, ma anche dorate, verdi. C’è poi chi preferisce lasciarle spente solo per figura e chi le accenderà proprio durante il cenone.

In più non dovrebbero mancare anche piatti decorati a tema, così come anche delle ghirlande natalizie che potranno essere sistemate in qualche angolo. Utile anche una bella composizione da sistemare al centro del tavolo, specialmente nei giorni in cui si pensa ai preparativi per la festività. In effetti il giorno di Natale poi si potrà semplicemente guarnire la tavola con tanti piatti tradizionali. Saranno proprio questi ultimi infatti a “decorare” la tavolata, anche perché in quell’occasione ci saranno tante preparazioni culinarie da gustare. Oltre a questo è bene anche sottolineare che magari durante il cenone e il pranzo di Natale sarà meglio evitare di riempire troppo lo spazio della tavola, visto che comunque servirà che rimangano angoli liberi per sistemare bene le pietanze.