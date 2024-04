In tanti dichiarano di avvertire una certa stanchezza ad aprile. Certamente non è per tutti così, ma non sono pochi coloro che, proprio nel periodo compreso tra la fine di marzo e metà aprile, o anche per tutto il mese corrente, si sentono stanchissimi e anche spossati. A che cosa è dovuto tutto questo? Quali sono le cause che potrebbero determinare tutto ciò?

Stanchezza ad aprile: come mai in molti si sentono stanchi e stressati in questo periodo

In tanti dichiarano di avvertire una certa stanchezza durante il periodo di aprile. Come si accennava, non per tutti quanti è detto che sia così, ma è anche vero che non sono poche le persone che sostengono di essere molto più stanche proprio in questo mese, piuttosto che magari a fine anno. Insomma, ecco che praticamente in tanti si ritrovano ad affermare tutto ciò, ma come mai? Che cosa determina effettivamente tale stanchezza e anche la spossatezza mentale e fisica, nonché, per alcuni, pure lo stress? Prima di tutto una persona può sentirsi in questo modo per motivazione diverse, rispetto agli altri individui, ma è anche vero che comunque ci sono tantissime persone che si sentono in questo modo perché non è facile per tutti abituarsi al cambio dell’ora legale. In effetti va detto che questo cambio potrebbe spingere molti a doversi abituare a un nuovo ritmo di ciclo di sonno, ma non solo.

Altre considerazioni

In tanti si sentono stanchi, spossati e stressati anche perché questo è il periodo in cui tanti fiori nascono e quindi si diffonde il polline nell’aria. Non sono poche le persone che soffrono a causa dell’allergia al polline, che appunto le fa sentire proprio male. Insomma, anche questo potrebbe essere determinante, come anche il fatto che, essendo nel periodo di Pasqua appena terminato, magari qualcuno si sente stressato perché non ha avuto modo di riposare al meglio o avrebbe voluto più giorni di vacanza. In più iniziano anche le belle giornate e magari il fatto di non poter, per ora, organizzare gite e vacanze per via del lavoro, ecco che tutto ciò spinge molti a essere stressati, ma non tutti.