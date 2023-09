Scrivere i propri pensieri su un diario può essere davvero utile come sfogo? In realtà non a tutti piace l’idea di utilizzare tale maniera per sfogarsi. Altre persone invece considerano tale attività come una vera e propria soluzione per riuscire effettivamente a provare relax. In effetti, appuntando alcune proprie preoccupazioni su alcune pagine o magari semplicemente alcuni dettagli circa situazioni che hanno provocato una certa rabbia verso qualcuno o che hanno provocato una sensazione di nervosismo, potrebbe essere utile.

Scrivere i propri pensieri su un diario può essere davvero utile per sfogarsi? Non per tutti, o meglio, non tutti hanno l’abitudine di annotare i dettagli di quello che accade loro in una o più giornate su pagine di diari. Alcuni svolgono tale attività come una vera e propria abitudine, la quale tra l’altro diventa proprio molto utile come valvola di sfogo.

Per altri invece non serve, o altri ancora non hanno avuto modo di provare. In tanti però, tra coloro che hanno provato almeno una volta ad annotare i loro pensieri su un diario, hanno dichiarato che comunque si sono sentiti meglio, una volta che avevano scritto tutto quello che per loro era motivo di stress, nervosismo o preoccupazione.

Altre considerazioni

Ci sono tantissime persone che poi usano il diario solo alcuni giorni, ma sempre per sfogarsi, o magari per provare una sensazione di libertà per poter scrivere tutto ciò che vogliono, senza sentire pure la necessità di parlare con qualcuno di una determinata situazione. Oltre a questo poi va detto che altri ancora invece hanno proprio l’abitudine di annotare sui diari tutto quello che accade loro durante l’arco della giornata. Insomma, va detto che comunque in tantissimi pensano che scrivere i propri pensieri su un diario effettivamente serva a loro come sfogo. Può essere utile almeno provare, per vedere se anche per chi non ha mai avuto modo di sperimentare tale attività, questo possa essere una soluzione contro lo stress o no.