In Toscana esiste un luogo dalle mille sfumature dove il tempo sembra essersi fermato e dove la bellezza della natura si fonde con la storia e un’eccellente tradizione vinicola. Stiamo parlando di San Casciano in Val di Pesa, un tesoro nascosto nel cuore del Chianti Classico in cui, tra borghi medievali, colline verdi e rigogliosi vigneti, si respira un’atmosfera antica e autentica, da vivere con tutti i sensi.

Storia e tradizioni di San Casciano

San Casciano è una piccola città situata nella zona del Chianti, a pochi chilometri a sud di Firenze.

Il territorio era abitato già nell’età del ferro, successivamente i Romani fondarono la città di Cassia Vetus. Nel Medioevo, San Casciano divenne un importante centro strategico per il controllo della via Francigena e fu oggetto di scontri tra guelfi e ghibellini.

Questi avvenimenti hanno lasciato tracce indelebili nella storia e nella cultura di San Casciano, che oggi possono essere apprezzate nei suoi borghi medievali, nelle chiese romaniche e nei castelli fortificati.

La produzione del Chianti Classico

Ma San Casciano non è solo storia e tradizione, è anche un territorio con una produzione vinicola di eccellenza, in particolare il Chianti Classico DOCG.

Questo vino ha una lunga tradizione, risalente al XIII secolo, quando i viticoltori del territorio cominciarono a coltivare le viti sangiovese e canaiolo.

Nel corso dei secoli, la produzione del Chianti Classico è stata oggetto di numerosi miglioramenti, sia in vigna che in cantina, fino ad arrivare alla sua attuale denominazione di Chianti Classico DOCG.

Il terroir del Chianti Classico di San Casciano

Ma qual è il segreto del successo del Chianti Classico di San Casciano? La risposta sta nel terroir, ovvero l’insieme delle condizioni ambientali che caratterizzano il territorio e che influenzano la qualità dell’uva e del vino.

Il terroir di San Casciano è caratterizzato da un clima temperato e ventilato, da suoli argillosi e calcarei, e da altitudini variabili che vanno dai 150 ai 500 metri sul livello del mare.

Queste condizioni favoriscono una maturazione lenta e graduale delle uve, permettendo al vino di sviluppare aromi e profumi complessi e armoniosi.

I profumi e i sapori del Chianti Classico di San Casciano

Ma come si presenta il Chianti Classico di San Casciano nel bicchiere? In generale, questo vino si presenta di colore rosso rubino intenso, con sfumature violacee. Al naso si percepiscono note di frutti rossi e spezie, come ciliegie, prugne e pepe nero, con leggere sfumature di vaniglia e tabacco. Al palato, il Chianti Classico di San Casciano si presenta morbido e armonico, con una buona struttura e un finale persistente e piacevolmente amarognolo.

Enogastronomia, storia e natura

Per chi vuole sperimentare le attività enogastronomiche del territorio, c’è l’imbarazzo della scelta: degustazioni di vino nelle cantine locali, visite ai produttori di olio d’oliva e agli allevamenti di carne Chianina, o la partecipazione a eventi culinari come sagre e fiere di prodotti locali.

Ma non è solo il cibo e il vino a rendere San Casciano un luogo speciale. La zona offre anche numerose attività all’aperto, come escursioni a piedi o in bicicletta tra gli antichi borghi e nei bellissimi paesaggi collinari, con vista sui vigneti e sui campi di grano.

Insomma, San Casciano è un luogo perfetto per scoprire la tradizione vinicola del Chianti Classico, immergersi nella natura, gustare la buona cucina e vivere l’atmosfera unica dei borghi medievali.

Fonte immagine: Pixabay