Rimanere concentrati per studiare significa prima di tutto cercare di eliminare le varie fonti di distrazione. All’inizio può non essere semplice, soprattutto per una persona molto abituata a distrarsi o comunque anche a causa del periodo. In effetti la scuola, o comunque l’anno universitario, è ripreso da poco, dopo la pausa estiva. Per questo molti studenti si trovano a provare una certa sensazione di stress e a essere anche poco abituati al vecchio ritmo. Piano piano però si può riprendere senza problemi.

Rimanere concentrati per studiare: ecco i diversi suggerimenti per riuscirci al meglio

Rimanere concentrati per studiare vuol dire prima di tutto cercare di tenere lontano il cellulare, oggi considerato come una delle prime fonti di distrazione. In effetti in tanti lo tengono vicino e anche se mettono la modalità silenziosa, ogni tanto lo controllano per vedere se sono arrivate notifiche o messaggi. L’ideale sarebbe proprio evitare di guardarlo, almeno fino a quando non termina il momento che si è deciso di dedicare allo studio. Durante le pause ovviamente sarà possibile concedersi tutte le distrazioni che si preferiscono.

Oltre a questo è bene anche considerare un altro fattore, ovvero il fatto che la concentrazione si ottiene anche quando si seguono ritmi di sonno regolari e soprattutto anche quando si mangia bene, in modo sano ed equilibrato.

Altre considerazioni a riguardo

È molto importante anche studiare in un ambiente tranquillo, privo di suoni che provengono dall’esterno o comunque privo di distrazioni che possono provenire da altre persone o magari dalla TV o da una radio accesa. Insomma, assicurarsi che si tratti di un ambiente in cui è possibile studiare senza problemi e senza distrazioni è importantissimo. Oltre a questo va anche detto che ci sono poi tante persone che perdono più tempo a decorare il proprio quaderno di riassunti o appunti, piuttosto che a studiare realmente. Lo scopo principale invece deve essere quello di smaltire le pagine da studiare e impararne il contenuto, ovviamente!