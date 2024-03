Il fatto di rimandare i propri impegni vuol dire procrastinare, cioè evitare di svolgere un determinato compito in un determinato momento e svolgerlo più in là. Questo però potrebbe determinare un accumulo di doveri da terminare e il fatto di doverli concludere poi tutti insieme, ecco che potrebbe generare stress. Sarebbe meglio evitare di procrastinare e per riuscirci è possibile ricorrere a diversi suggerimenti.

Rimandare i propri impegni: ecco come evitare di farlo

Il fatto di rimandare i propri impegni potrebbe essere dovuto a diverse cause, come la pigrizia, la stanchezza. È anche vero però che, rimandandoli in continuazione, si rischia poi di provocare un vero accumulo e di dover svolgere tutto in poco tempo, specialmente se si rimanda a tal punto da avvicinarsi troppo alla data di consegna di qualche progetto, per esempio.

Oltre a questo poi va detto che ci sono diversi elementi su cui è possibile puntare, per evitare di procrastinare. Uno di questi è organizzarsi in modo che si svolga una parte del proprio compito/progetto ogni giorno, così da portare a termine l’obiettivo per piccoli passi, spezzettandolo. Questo non solo significa organizzarsi, ma anche evitare di svolgere tutto in fretta, con il rischio che poi il lavoro non venga svolto al meglio.

Altre considerazioni

Va detto che poi ci sono anche altre considerazioni che si possono fare, come ad esempio il fatto di cercare di riposarsi in modo adeguato e regolare, svolgendo pause sempre regolarmente. Questo può essere d’aiuto per sentirsi meno stanchi e, come si accennava, la stanchezza può essere uno dei motivi che può spingere la persona a procrastinare. Oltre a questo poi è possibile anche pensare al risultato finale: più lo si desidera e più può esserci la volontà di lavorare passo dopo passo per raggiungerlo. Molte persone poi a volte decidono di premiarsi dopo aver ottenuto una parte dell’obiettivo, in modo da essere più spinte a svolgere anche il resto del percorso per arrivare al traguardo.