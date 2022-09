Rientro dalle ferie: ecco alcuni errori da non commettere, se si vuole evitare lo stress. Per alcune persone infatti rientrare dalle vacanze diventa fonte di nervosismo, anche se non per tutti è così. Di seguito ecco alcuni suggerimenti per non incorrere in questo rischio.

Il rientro dalle ferie può essere fonte di stress per alcune persone e per questo ecco alcuni errori da non commettere, se si vuole evitare di stressarsi. Non è facile infatti abituarsi di nuovo al ritmo del lavoro, ma anche a quello delle proprie abitudini.

C’è infatti chi le ama e chi invece si trovava meglio in vacanza e per questo, il fatto di dover interrompere i giorni di relax potrebbe causare nervosismo. Per non incorrere in questo rischio, sarebbe meglio optare per qualcosa di graduale. Ciò vuol dire che l’ideale sarebbe lasciare qualche giorno di pausa dal rientro presso la propria zona, specialmente se si è svolto un viaggio all’estero, e la ripresa del lavoro.

In tanti infatti affrontano il viaggio di rientro proprio la sera prima della data in cui dovranno riprendere la routine e non tengono in considerazione il possibile stress del viaggio. Oltre a questo ci sono altri consigli che si possono seguire.

Altri suggerimenti

Tra gli altri suggerimenti che si possono menzionare vi è quello relativo al fatto di evitare di non prendersi mai pause. Questo infatti è sbagliato, anche perché ricominciare a pieno ritmo senza riposarsi è errato. Meglio sempre dedicare anche del tempo a se stessi, perché è giusto così. In più non si deve dimenticare di concedersi qualche svago, che può essere qualche ora durante la settimana a dedicare allo sport oppure anche una gita. Specialmente quelle in mezzo alla natura consentono di riprendere energie e quindi essere concentrati prima di tornare alla routine.