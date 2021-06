Quando si parla di estate 2021, sicuramente si pensa in primis alle varie riaperture programmate, ma non solo. Altro punto forte è la ripresa economica, la normalità, che sembra avvicinarsi sempre di più. La moda di questa estate rappresenta proprio questo desiderio di ripresa ed è per questo che è molto colorata. Lo sono i costumi, ma anche calzoncini, gonne, magliette, accessori: si va dalle tonalità più accese a quelle più chiare, ma sempre con una certa originalità.

Estate 2021: ecco quali sono le caratteristiche del look estivo

Parlando di estate 2021, non si può parlare di specialità. Oltre alle buone notizie, come le future riaperture, che in parte già sono iniziate e in parte invece devono ancora avvenire, vi sono anche tante news sulla moda.

Questo settore infatti, proprio nella stagione estiva sarà molto particolare, perché colorato e ricco anche di fantasie originali. Quello che si vuole è esagerare con le tonalità vivaci, proprio per dare un vistoso segno di ripresa e di ottimismo.

Questa, secondo alcuni esperti, potrebbe essere una conseguenza per via delle restrizioni che vi sono state per via del Covid e forse è per questo, che si vuole strafare con tante stoffe gioiose, colori, fiocchetti, accessori e originalità.

I colori e le fantasie

Tra i colori e le fantasie dell’estate vi sono quelli fluo, ma anche giallo chiaro, rosa, tanto verde e non mancano le tonalità neutre. Queste vengono abbinate con accessori vistosi, che possono essere fermagli particolari, accessori, cappelli, borse con fantasie diverse. Tra queste, vi sono i fiori, ma anche gli animali, le sfumature, ma anche cuoricini e stelline. Non mancano poi anche forme particolari di magliette o di vestiti e per quanto riguarda la sera estiva, anche qui si osa, con tanti elementi brillanti. Proprio per questo, si può dire che la moda estiva sia particolare e originale.