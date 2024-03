La Pasqua sta per arrivare e in tanti sono alla ricerca di idee originali su come ornare la propria tavola per quest’evento. Alcuni seguono tradizioni familiari che si passano di generazione in generazione e che possono essere tipiche della regione in cui vivono o più specifiche, perché alcune possono anche diversificarsi di famiglia in famiglia. Altri invece preferiscono semplicemente puntare sull’originalità, cambiando le caratteristiche degli elementi decorativi per la propria tavolata e puntando anche su colori diversi o magari su idee fai da te da realizzare che risultano anche semplici. Non ci sono regole da seguire ed è per questo che il consiglio primario è quello di optare semplicemente per tanta fantasia, nonché ovviamente per i propri gusti.

Pasqua: ecco alcuni consigli semplici da mettere in pratica su come decorare la tavola

Pasqua sta per arrivare e tanti optano per decorazioni sulla tavola che hanno a che vedere con la preparazione di piatti particolari. Tra questi ad esempio vi sono uova colorate al cioccolato, ma anche sode e con la parte esterna colorata, la quale tanto poi andrà gettata via, per mangiare l’interno, ma non solo.

Sulla tavolata possono comparire anche dolci a tema, come colombe, o preparazioni tradizionali tipiche della Pasqua. Ovviamente tutti questi piatti saranno poi consumati dai vari ospiti durante il pranzo e/o la cena di Pasqua o in alternativa anche durante il giorno della Pasquetta. Gli elementi decorativi però non riguardano solo l’aspetto culinario!

Altri elementi

Sicuramente si deve pensare anche alla tovaglia, che può essere di carta usa e getta, ma anche di stoffa, e di vari colori. Ci sono persone che ne scelgono una bianca, in modo che poi i vari elementi decorativi (o i piatti preparati da gustare) possano risaltare ancora di più, con le loro colorazioni diverse, mentre altre optano per tonalità più sgargianti. Vanno bene anche tovaglie a tema, che magari presentano disegnini di uova, ma anche di colombe, di fiocchi, di cestini di Pasqua, di pulcini, coniglietti. In più sulla tavola si possono sistemare anche candele, segnaposti realizzati a mano con semplici cartoncini colorati e anche con ghirlande o carta crespa, per esempio.