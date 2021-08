Per capire come nascondere i fianchi larghi occorre prima di tutto seguire alcuni consigli utili. Tra questi, sicuramente il fatto di evitare ogni tipo di vestito che sia aderente. Questa tipologia infatti non fa altro che accentuare e sottolineare le curve del proprio corpo e se si vogliono nascondere i fianchi, gli abiti stretti e attillati certamente non sono la soluzione adatta. Chiarito ciò che va evitato, ora si può approfondire il discorso su cosa è opportuno indossare.

Come nascondere i fianchi larghi: ecco quali sono i capi d’abbigliamento a cui si può ricorrere

Per capire come nascondere i fianchi larghi occorre seguire alcuni piccoli consigli. Innanzitutto, è possibile puntare su abiti con la gonna a spiovente, in quanto la loro forma tenderà non solo a slanciare, ma anche a nascondere le parti in questione. Questo non significa però che si dovranno indossare solo e soltanto vestiti del genere, ma si potrà puntare anche su pantaloni larghi e non attillati, oppure gonne con forme particolari, ma possibilmente sempre a ombrello o comunque che tendono ad ampliarsi a mano a mano che si giunge nell’estremità inferiore. Questo però non è tutto.

Gli altri consigli per nascondere questa parte del corpo

Se i fianchi sono larghi e proprio si desidera nasconderli, allora è possibile aiutarsi anche indossando un tacco, che sicuramente slancia la figura. L’ideale sarebbe evitare gli shorts, perché in quel caso si vedranno ancora di più i fianchi, ma si può puntare anche su pantaloncini che magari arrivano fino al ginocchio. Anche le gonne lunghe possono andare, ma dipende dall’altezza della persona e anche dalla tipologia di gonna. Va anche detto però che l’ideale sarebbe accettarsi sempre per come si è, senza per forza dover nascondere quelli che magari vengono indicati come “difetti fisici” quando in realtà non lo sono affatto. Certamente, se proprio non si piace a se stessi, allora si può ricorrere ai tipi di indumenti indicati.