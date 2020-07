La moda estiva quest’anno ha messo in campo una novità molto particolare, che si sta diffondendo anche perché molte star e anche personaggi famosi dei social lo stanno sfoggiando. Si tratta del bikini a vita alta, molto particolare, perché sta diventando anche un modo per sfoggiare ancora di più la propria pancia piatta. Non finiscono qui però le caratteristiche di questo costume.

Moda estiva: la novità del bikini a vita alta

La moda estiva ha lanciato una news veramente molto curiosa, che in parte richiama uno stile davvero vecchio, che andava di moda decenni fa: la vita alta. In spiaggia però questa non è mai stata abbinata al bikini, e ora invece sì. È proprio questa infatti la grande novità della moda del 2020. Colorati in ogni possibile tonalità e anche con ogni fantasia, questo particolare costume è già stato sfoggiato da diverse star, ma anche da personaggi popolari sui social o della TV italiana, come ad esempio Belen Rodriguez. Oltre a questo, a quanto pare è anche parecchio comodo, perché coloro che hanno una pancia piatta potranno sfoggiarla ancora di più, mentre coloro che sono fuori forma, la copriranno un pochino.

Moda estiva: ecco le altre caratteristiche

Un’altra caratteristica di questo bikini a vita alta riguarda i laccetti: questi scompaiono, per dar vita ad un pezzo sotto completamente unico, che non possiede spazi oppure chiusure particolari. Piuttosto, basterà semplicemente indossarlo, senza nemmeno avere lo stress di allacciare le cordicelle o stringerle, o avere l’ansia perché magari all’improvviso il costume potrebbe slacciarsi. Insomma, il bikini a vita alta a quanto pare è un costume perfetto da sfoggiare e che riesce anche a far valere al meglio la propria forma fisica. In più, come si è visto, possiede anche numerosi vantaggi. Questi infatti sono la comodità, ma anche la praticità, e soprattutto il fatto di poterlo indossare saltando, correndo, senza il rischio che i laccetti si aprano.