Moda estate 2022 si riempie di colori, ma oltre a questa caratteristica non si deve dimenticare di rendere ricco il proprio outfit con gli accessori giusti. Tra borse di paglia ma anche altri elementi, la lista infatti è abbastanza lunga e piena di oggetti particolari.

Moda estate 2022: ecco alcuni accessori che proprio non dovranno mancare nel tuo armadio

La moda estate 2022 è ricca di tante tonalità varie, di vestiti, di gonne corte, ma anche di numerosi accessori. Tra questi, quelli che proprio non devono mancare nel proprio armadio sono i cappelli. Sia per quanto riguarda gli uomini, sia per le donne, il cappello estivo quest’anno è un must. Lo stesso discorso può essere fatto per il pubblico femminile, per quanto concerne le collane coloratissime. Queste mettono allegria e rispecchiano il trend estivo principale: le tonalità vivaci.

Molto particolari poi anche le borse di paglia, nonché quelle fluo ma il cui contenuto si può notare, grazie alle pareti trasparenti. Queste borse sono perfette per andare in spiaggia. Si sommano a queste poi anche diversi altri elementi che si possono indicare.

Cinture e non solo

La cintura particolare, che magari presenta un dettaglio che permette al look di risaltare è un altro must have, ma la lista non termina qui. Nell’elenco infatti si possono inserire anche i foulard di piccole dimensioni, specialmente da indossare la sera, se fa un po’ più fresco, o da collegare alla borsa. In più non si deve dimenticare che la moda di questi mesi estivi è piena di contrasti, ma soprattutto deve mettere allegria. Si possono accostare colori tenui e altri più scuri, ma l’importante è che nel complesso il look sia risaltato. Insomma, ci sono tantissimi abbinamenti che si possono arricchire grazie a vestitini dai colori vistosi, ma anche shorts, gonne, top e tanto altro. Non resta quindi che sbizzarrirsi, specialmente puntando sugli accessori indicati!