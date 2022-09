La moda autunno 2022 si riempie di tanti colori differenti e tra questi ci sono il viola, ma anche il blu e non solo.

Moda autunno 2022: tanti colori e non solo, ecco i vari elementi caratteristici

La moda autunno 2022 si tinge di tanti colori e non solo. Prima di tutto ci sono anche tante fantasie. Tra le varie tonalità che sembrano andare più in voga vi è il viola acceso in tutte le sue sfumature: più chiaro, più scuro, fluo.

La particolarità che fa stupire tutti quanti è il fatto che a quanto pare tale colorazione tenderà a essere abbinata con il verde chiaro, ma anche con il bianco e rosso. Un mix quindi di colori che in genere non si accostano, ma a quanto sembra tutto sarà lecito quest’anno.

Se sarà presente il viola infatti pare che possano andare bene anche più elementi colorati accostati tra di loro. Oltre a questo va anche detto che pare proprio che anche ci saranno tante altre caratteristiche originali.

Gli altri elementi molto particolari

Non mancheranno i colori scuri, come per esempio il blu, ma anche il nero e il grigio e a tutto ciò si collegano anche outfit particolare. Questi possono essere composti da cappotti lunghi, ma anche da pantaloni molto ampi.

Ci saranno anche tante scarpe originali e sembra che le sneakers molto colorate siano quelle che vanno più in voga. Non mancano poi foulard, ma anche giacche di ogni tipo e poi vi è l’intramontabile jeans.

Questo comparirà non solo su giacchetti, ma anche pantaloni e persino accessori. Molto di moda poi anche le magliette a righe, da mettere sotto un cappotto oppure da mettere in bella vista, per accostarle a borse a tracolla o di altro tipo.

Insomma, come si è visto, la moda per la stagione autunnale che sta per arrivare si riempie di tantissimi elementi differenti. Tra questi ad esempio ci sono quelli scuri, chiari, ma anche quelli composti da caratteristiche molto diverse tra di loro.