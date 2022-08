La moda autunno 2022 si tinge sia di colori neutri, ma anche di altri molto sgargianti. Insomma, ce ne sono molti particolari, ricchi di tonalità uniche e non solo. Molto originali infatti saranno anche i materiali, nonché determinati dettagli che potranno essere utilizzati come decorazioni. Tra queste, le immancabili paillettes, ma anche altri elementi.

Moda autunno 2022: quali sono le caratteristiche principali

L’estate ancora non è terminata, eppure c’è già chi si chiede come sarà la moda autunno 2022 e quali saranno le maggiori tendenze. A quanto pare tra queste si può citare il fatto di indossare capi in pelle e cuoio, che saranno un vero e proprio must have. Oltre a questi poi sembrerebbe che il tessuto tweed sarà quello più gettonato in assoluto. Per quanto riguarda i colori invece vi saranno quelli neutri, come bianco, ma anche rosa cipria. Non mancherà poi il lilla, nonché il marrone, che sarà ben accetto in diverse tonalità. Si aggiungono a tali elementi anche altre caratteristiche, che renderanno la moda autunnale sempre più originale.

Le altre tendenze

Motivi geometrici, ma anche cappotti lunghi e monocolore: sono queste le altre caratteristiche che si distingueranno per gli indumenti autunnali del 2022-2023. In più non mancheranno anche stampe a fiori o altre che accosteranno elementi colorati tra di loro. Tra questi per esempio quelli anche che abbinano tonalità abbastanza sgargianti tra di loro. Si somma a tutto ciò anche l’uso di paillettes, nonché piume. Senza dubbio quindi si può affermare che vi saranno dettagli molto particolari. In merito si attendono anche ulteriori sviluppi, proprio perché le news a riguardo sono ancora poche. Certamente, quello che si sa di sicuro è che i colori neutri sono un must have, ma non solo esclusi quelli accesi Tra i materiali invece, come si è visto, quelli più gettonati saranno cuoio e pelle.