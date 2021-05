Il look da spiaggia può ovviamente variare da persona a persona, in base ai gusti dei singoli individui, ma è anche vero che l’ideale sarebbe prediligere un look leggero, ma nello stesso tempo particolare. Per essere alla moda, prima di tutto l’ideale sarebbe preferire colori sgargianti e accesi e che abbiano abbinamenti con il resto del proprio outfit. La prima regola da seguire quindi è quella di cercare di non unire troppi colori, che magari tra loro non creano accostamenti idonei, piuttosto meglio cercare di sceglierne due o tre e abbinarli tra loro. I consigli da poter seguire però non terminano qui.

Look da spiaggia: ecco alcuni consigli per essere alla moda e per avere un outfit originale anche quando si va al mare

Il look da spiaggia può essere vario e oltre a scegliere gli abbinamenti giusti, è bene prima di tutto seguire sempre i propri gusti. Oltre a questo, sarebbe opportuno, per essere alla moda, scegliere anche un pareo da abbinare al costume, ma non solo.

Ci sono infatti anche altri elementi da non dimenticare, come ad esempio il cappello di paglia, una borsetta particolare, magari sempre di paglia oppure anche di tessuto, di plastica, colorata o di tonalità chiare.

Questo però non è tutto, anche perché tra i tanti consigli da seguire, ne sono presenti anche altri.

Gli altri consigli utili

L’ideale per mantenere un look alla moda anche quando si va in spiaggia, è preferire un trucco leggero se si va di sera, mentre è bene non truccarsi proprio, quando si va in spiaggia di mattina e pomeriggio. Soprattutto se si vuole fare il bagno, sarà infatti totalmente inutile truccarsi e ancora più inutile sarà truffarsi in modo pesante.

Tra l’altro, quando si è esposti ai raggi del Sole, è sconsigliato il trucco pesante. Oltre a questo, si possono anche abbinare le scarpe con i colori che si indossano e poi è bene anche non dimenticare gli occhiali da Sole, per un look ancora più particolare.