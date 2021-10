Il look di Halloween dovrebbe essere originale, se si vuole festeggiare al meglio ed entrare proprio nel clima spaventoso di questa festa così particolare. Per questo, oltre a scegliere un costume speciale e un trucco adeguato, si può anche puntare su accessori unici. Questi ultimi dovrebbero anche dipendere dal tipo di maschera che si vuole indossare, ma è anche vero che in alcuni casi, basterà optare per un accessorio o anche più di uno, che siano semplicemente in tema con la festa.

Look di Halloween: ecco quali sono gli accessori più particolari da poter indossare

Il look di Halloween può essere davvero originale, se si scelgono gli accessori giusti. Prima di tutto è possibile scegliere un costume o maschera particolare e in più abbinarvi un accessorio o anche più di uno, che siano sempre in tema con la festa. In tal caso si parla di orecchini a forma di ragno o di zucca, ma non solo. Anche la collana infatti può avere un simbolo tipico di Halloween oppure ci sono anche collane più particolari, come a forma di catena, o altre con tante zucche oppure anelli a tema e ancora anche altri accessori.

Gli altri accessori

Tra gli altri accessori di Halloween che si possono indossare per un look unico, vi sono ragnatele finte da inserire sui propri vestiti, ma anche un cappello particolare, come quello da strega oppure anche lanterne finte da tenere in mano e ancora vanghe di plastica, mantelli e manette finte. Queste possono andare benissimo soprattutto se si vuole scegliere una maschera di un fantasma o di uno zombie prigioniero. Insomma, è possibile optare per tante idee diverse, a seconda di quello che può piacere di più. Anche il cerchietto può diventare particolare, se presenta simboli di Halloween o persino adesivi da inserire sul proprio vestito.