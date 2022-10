Per il look autunno 2022 si possono seguire diversi suggerimenti per rimanere sempre al passo con tutte le tendenze. Queste non sono tantissime, ma nella stagione autunnale è sempre bene abbinare comfort ed eleganza. Per riuscire a stare caldi ma nello stesso tempo anche a scoprirsi qualora in alcune giornate facesse ancora caldo, ci sono vari consigli. Tra questi il fatto di tenere in considerazione l’utilizzo di un bel foulard, ma non solo.

Look autunno 2022: quali consigli si possono seguire per rimanere sempre al passo con le diverse tendenze

Il look autunno 2022 è sempre particolare perché sembra un mix tra quello estivo e quello invernale. In effetti non mira né a munirsi di capi d’abbigliamento troppo pesanti, ma nemmeno troppo leggeri. Specialmente in questi giorni infatti non sembra proprio che le temperature siano particolarmente rigide. Un giorno sembra fare caldo e un altro più freddo. Per questo, anche il propri outfit può essere adattato a tutto ciò. In primis una tendenza che si può menzionare è quella del foulard. Questo può essere un accessorio perfetto per il proprio look. Riesce a dare colore, ma anche un tocco in più, ma non solo.

Altri dettagli sul look

Senza dubbio anche un bel cappellino leggero può andare bene, ma non solo. Non dovrebbero mancare poi anche collane e orecchini colorati. Perfetto anche per quanto riguarda un vestitino magari da indossare con gli stivali, ma non solo. Possono andare benissimo anche scarpe da ginnastica, magari persino da mettere abbinate con una gonna. Ovviamente quando si opta per un determinato outfit in effetti si deve scegliere tutto in base ai propri gusti. Tuttavia il foulard e il cappello sembrano proprio essere delle tendenze molto seguite durante il periodo in questione. Non manca poi chi opta per borse particolari, per occhiali particolari e anche appunto per elementi come le già citate collane.