Per sistemare al meglio la tavola per Capodanno e preparare uno spazio adeguato per mettere le portate del famoso cenone, non occorre esagerare. Prima di tutto si può puntare su una tovaglia che richiama il tipico colore natalizio, anche perché sebbene si tratti dell’inizio del nuovo anno, si è ancora nel clima delle festività di dicembre.

Oltre a questo, si può puntare anche su una tovaglia di altro colore, come ad esempio una dorata o anche color argento. Non solo questo però basta per rendere la tavolata davvero speciale.

La tavola per Capodanno: idee semplici

La tavola per Capodanno deve essere prima di tutto semplice, anche perché la prima cosa da dover ricordare è il fatto di lasciare uno spazio abbastanza ampio per poter inserire le portate.

Proprio per questo, è opportuno evitare di riempire il tavolo con troppe candele o con decorazioni che sarebbe meglio riporre su un mobile. L’ideale sarebbe semplicemente scegliere un colore della tovaglia che sia adeguato alla festività ed è per questo che si può optare per un rosso o anche color oro.

C’è anche chi sceglie una semplice tovaglia di carta, ma poi arricchisce il tutto con un bel centrotavola o dei bei segnaposti. Anche i tovaglioli possono essere speciali: in commercio ci sono persino quelli a tema, con stampe che rappresentano un brindisi oppure con sopra scritto l’anno da festeggiare.

Le altre idee originali

Dato che il 2020 non è stato dei migliori, c’è chi punta su elementi da mettere a tavola che portano fortuna. Non sono poche infatti le famiglie che scelgono una tovaglia con sopra disegnati tanti trifogli e quadrifogli oppure chi opta per simboli come coccinelle, ma anche gufetti colorati.

L’intento è quello di fare un buon auspicio per l’anno che verrà e scacciare ogni possibile negatività. Insomma, anche queste possono essere idee originali, anche se la miglior cosa è puntare sull’armonia della festa e rilassarsi.