Si è conclusa nell’ultimo mese un’importante trattativa tra la società catanese Consulenti Immobiliari e il suo nuovo partner Kaaja.com. La prima inoltre ha ottenuto un mandato per la vendita di 50 unità immobiliari presso Borgo Rio Favara Resort di Ispica.

La società catanese Consulenti Immobiliari, che detiene un’importante esperienza nel campo immobiliare e svolge servizi di valutazione, consulenza, compravendita, progettazione, pratiche catastali e altri, nell’ultimo mese ha ottenuto l’esclusiva nella regione Sicilia circa la partnership con un’importante piattaforma online milanese, Kaaja.com. Quest’ultima consente di effettuare la compravendita di immobili in totale sicurezza e prevede anche la possibilità di effettuare Aste Immobiliari Tra Privati.

Oltre a questa collaborazione, la Consulenti Immobiliari è riuscita a ottenere il consenso circa la vendita di 50 immobili presso il Borgo Rio Favara Report di Ispica.

Le stesse unità immobiliari saranno suddivise in gruppi di 10 per essere vendute su Kaaja.com tramite il servizio di “Asta Tra Privati” e usufruendo di prezzi competitivi, i quali sono già stati considerati dagli interessati come estremamente vantaggiosi.

Oltre alla collaborazione con l’importante piattaforma milanese, la società Consulenti Immobiliari ha acquisito anche immobili in diverse aree della Sicilia, nonché all’estero. In più la stessa offre appartamenti di diversa tipologia, tra cui strutture residenziali e numerose altre con giardini ampi e/o terrazzi, nonché caratterizzati da qualsiasi tipo di comfort possibile. Molto conveniente anche la posizione sul territorio per i nuovi 50 immobili, in quanto Borgo Rio si trova in provincia di Ragusa, presso Santa Maria del Focallo, proprio a pochi passi da scenari naturali di estrema bellezza, nonché nelle vicinanze di aree presso le quali sono stati girati numerosi film e serie TV. Lo stesso borgo si presenta quindi come ottimale per la compravendita di strutture immobiliari, anche perché possiede una posizione strategica per quanto riguarda la vicinanza da spiagge che detengono un ruolo importante dal punto di vista turistico. Le loro acque tra l’altro sono state insignite della bandiera blu.

Data l’importante acquisizione recente circa i 50 immobili, si può affermare che la

società Consulenti Immobiliari detenga un ruolo sempre più importante nel panorama italiano delle agenzie immobiliari e che inoltre sia una delle più competitive e più professionali.