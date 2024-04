L’ambito degli integratori alimentari e dei prodotti per il benessere è particolarmente ampio poiché raggruppa integratori di vario tipo, cosmetici, dispositivi medici, rimedi a base di ingredienti naturali o di principi attivi di sintesi ecc.

In sostanza si tratta di centinaia di proposte che potremmo raggruppare con la generica dicitura di prodotti per l’healthcare; ne rappresentano un esempio i prodotti Aboca su Farmattiva.it che hanno un ventaglio di indicazioni molto vario e che si basano essenzialmente su ingredienti di origine naturale.

Dal momento che questi prodotti sono molto diffusi e richiesti, cerchiamo di conoscerli più da vicino partendo da alcuni prodotti Aboca pensati per contrastare disturbi di lieve entità come per esempio i disturbi digestivi, la difficoltà nell’addormentamento, piccoli malanni di stagione ecc.

Rimedi naturali e integratori alimentari: a cosa servono?

Nel settore benessere e salute sono diversi i prodotti che contengono principi attivi derivati da piante o parti di piante; essi sono disponibili sotto varie forme come per esempio capsule, compresse, creme, oli essenziali, tinture, sciroppi ecc.

Il loro utilizzo è solitamente destinato al trattamento di lievi disturbi o per la prevenzione di questi ultimi.

Durante la stagione invernale, per esempio, sono molto richiesti i prodotti per il supporto del sistema immunitario come quelli a base di echinacea, sambuco e zenzero.

Per lo stesso scopo vengono proposti anche integratori alimentari naturali al 100% che forniscono la dose giornaliera consigliata di vitamina C, un antiossidante che contribuisce al funzionamento del nostro sistema di difesa e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. La vitamina C favorisce anche l’assorbimento del ferro.

Molto diffusi sono anche i rimedi fitoterapici per alleviare i disturbi digestivi; a questo proposito vengono proposti prodotti a base di carciofo, camomilla, aloe vera, altea, malva ecc.

Una proposta per il trattamento del gonfiore addominale e della flatulenza post-prandiale sono i prodotti a base di carbone attivo vegetale, spesso in combinazione con altri rimedi anti-gonfiore come per esempio la polvere dei frutti di finocchio.

Rimedi fitoterapici per la funzionalità della prostata sono quelli a base di principi attivi estratti dalla pianta Serenoa repens, nota anche come palma nana americana o palmetto seghettato. Sono diversi in commercio gli integratori (ma anche farmaci) che sfruttano le proprietà di questa pianta per contrastare la fastidiosa sintomatologia correlata all’ipertrofia prostatica benigna, una condizione che interessa la gran parte dei soggetti maschi over 50.

Questi sono solo alcuni esempi, ma esistono molti altri integratori alimentari e rimedi a base di sostanze naturali impiegati per contrastare problematiche quali la difficoltà nell’addormentamento, la pelle sensibile, la stanchezza fisica e mentale, lo stress, la tosse, la raucedine ecc.

Come si usano i rimedi fitoterapici e gli integratori alimentari

I rimedi fitoterapici e gli integratori alimentari non necessitano di ricetta medica, ma ciò non significa che il loro uso possa essere indiscriminato; dal momento che hanno indicazioni precise, devono essere utilizzati con raziocinio e seguendo le indicazioni riportate sulla confezione riguardo a modalità di assunzione e dosaggio.

In caso di dubbi, si può consultare il proprio medico curante o il proprio farmacista, in particolare se si stanno seguendo terapie farmacologiche. È infatti sempre necessario verificare che un determinato prodotto, anche se a base di ingredienti naturali, non interferisca con l’azione dei farmaci che si stanno assumendo.