Halloween, come si sa, non è proprio una tipica festa italiana, ma americana. Nonostante questo, non mancano tante persone che per il 31 ottobre iniziano a preparare tante decorazioni. Queste ultime possono ornare tavolate, la casa, posso essere appese su maniglie, ma non solo. A volte anche con dei semplici cartoncini colorati è possibile dare forma a tanti elementi decorativi speciali.

Halloween: i consigli per avere delle decorazioni originali ma soprattutto per realizzarne alcune semplici

Tra i consigli per avere decorazioni originali di Halloween se ne possono suggerire diversi. Prima di tutto è bene lasciarsi scatenare dalla propria fantasia e dai propri gusti. È ovvio infatti che non esiste una regola da seguire, ma soprattutto più gli elementi decorativi saranno colorati e meglio è. Specialmente se in casa ci sono bambini, sarà meglio munirsi di cartoncini che presentano le tipiche tonalità della festa.

Questo vuol dire che sarà perfetto riuscire a preparare carta arancione, il tipico colore delle zucche, ma anche viola, verde, nero, grigio e bianco. Questa tonalità sarà perfetta soprattutto per disegnare tanti piccoli fantasmi mentre le altre saranno ideali per appendere zucche di cartone, ragni e non solo.

Cappelli da strega, ma anche festoni

I festoni colorati si possono realizzare o ritagliando in un certo modo delle figure già disegnate o anche semplicemente attaccandone svariate con un po’ di colla. In più può essere divertente realizzare cappelli da strega con i cartoncini, in modo da farli indossare poi a tutti in casa. Specialmente i piccoli si divertiranno tantissimo, ma non solo.

A volte anche un semplice disegno può diventare un’ottima decorazione tipica della festività in questione, purché ovviamente sia a tema. Tra l’altro è possibile anche riuscire a realizzare qualcosa con il pongo, come maschere spaventose. Queste ultime possono diventare anche dei soprammobili. Si può affermare che a volte basta semplicemente lasciarsi trasportare dalla propria fantasia, per riuscire a realizzare delle meravigliose decorazioni.