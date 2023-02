Per effettuare operazioni di trading online è fondamentale appoggiarsi a un broker completo, affidabile e autorizzato come FxOro.

Creata più di dieci anni fa, questa piattaforma è oggi utilizzata da moltissimi trader, sia esperti sia principianti, per effettuare operazioni con CFD di azioni, criptovalute e materie prime, e operare nel Forex.

In questa recensione valuteremo caratteristiche e funzionalità di FxOro, e scopriremo se e perché è una piattaforma di trading conveniente alla quale appoggiarsi.

FxOro è affidabile?

Ancora prima di domandarci se è conveniente, è necessario capire se FxOro è un broker affidabile

Creato nel 2012 per fornire ai trader uno strumento di trading sicuro, completo e basato su tecnologie all’avanguardia, questo broker è autorizzato a operare in ambito finanziario dalla Cyprus Securities and Exchange Commission, ossia la CySEC, nonché dalla CONSOB.

Il possesso delle suddette autorizzazioni abbatte ogni dubbio e fa capire subito che ci troviamo di fronte a un broker sicuro e non a un sito truffa.

Perché è conveniente?

FxOro offre ai propri clienti numerosi vantaggi, i quali lo rendono una scelta conveniente in molte situazioni.

Per prima cosa, consente di negoziare su tantissimi mercati e con svariati strumenti finanziari, riuscendo così a coprire la maggior parete delle esigenze di investimento.

In secondo luogo, mette a disposizione diversi tipi di conti, da quelli con spread fisso o variabile, fino al particolare conto professionale, dedicato a una ristretta categoria di utenti.

Molto interessante anche il fatto che i fondi degli investitori siano segregati, ossia separati dal capitale aziendale, nonché protetti dai saldi in negativo. Quest’ultima funzione evita che il conto possa andare in rosso, aiutando l’investitore a non perdere più di quanto decide di investire.

Essendo membro dell’ICF, l’Investors Compensation Fund, in caso di insolvenza dovuta a rovesci economici, i clienti potrebbero riuscire a ottenere un risarcimento.

Team di assistenza competente e affidabile

Un buon servizio, di qualunque tipo esso sia, non può esimersi dal mettere a disposizione dei clienti un team di assistenza che sia in grado di intervenire prontamente in caso di problemi.

FxOro non si è certo dimenticato di questo importante aspetto e offre ai trader che si appoggiano a lui un supporto costante tramite live chat, telefono o e-mail.

Utilizzo di una piattaforma competitiva

FxOro consente di fare trading sfruttando la nota piattaforma Mt4, una delle più utilizzate, anche dai professionisti del settore.

Tra le caratteristiche che la rendono una scelta vincente vi sono la semplicità di utilizzo, la possibilità di impostare algoritmi e fare trading automatizzato, la presenza di grafici utili per l’analisi tecnica, la velocità e l’alto livello di sicurezza.

FxOro e il trading sui CFD

Chi desidera fare trading effettuando operazioni tramite Contratti di Differenza, dunque speculando sulle fluttuazioni dei prezzi, senza possedere materialmente i titoli, può trovare un valido alleato in FxOro.

Questo broker consente infatti di effettuare operazioni con CFD di vari strumenti finanziari, in primis azioni e criptovalute.

Materiale formativo semplice e completo

Chi si avvicina per la prima volta al trading, deve per prima cosa apprendere le nozioni di base che gli permettano di effettuare operazioni in modo consapevole, evitando errori grossolani.

Il broker FxOro mette a disposizione dei trader corsi di vari livelli e e-book utili per muovere i primi passi, ma anche per approfondire le proprie conoscenze e apprendere nuove tecniche e strategie.

Conclusioni

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, FxOro mette a disposizione una gamma di servizi completi, in grado di soddisfare le esigenze dei principianti, di chi ha una preparazione di medio livello, nonché dei professionisti del settore.

La semplicità di utilizzo e la presenza di un team pronto a intervenire in caso di problemi con la piattaforma, rendono la scelta di questo broker conveniente sotto molti punti di vista.