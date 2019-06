Giulia Salemi e Francesco Monte si sono lasciati.

La rottura tra i due è arrivata sotto forma di un post Instagram dove la Salemi raccontava le sue sensazioni, il freddo e il vuoto che sentiva dentro per la fine della relazione.

Anche Francesco Monte sceglie di dire la sua, usando ancora una volta i canonici social, ed eccolo che scrive:

Lotti fino quando sarai sfinita ma infine con grande rammarico e dolore devi ammettere che la tua favola non ha avuto un lieto fine…

Senti solo il peso delle cose non fatte, delle promesse non mantenute.

Fissi il soffitto in solitudine e le tue domande non cercano neanche più risposta.