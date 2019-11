Il Black Friday 2019 è alle porte.

Come ogni anno, il mondo degli sconti si prepara a dare il meglio di sé, tra promozioni di ogni genere e prezzi ribassati.

Ebay gioca d’anticipo annunciando la sua promozione che permette di ottenere fino a 100 euro di sconto.

Il portale di ecommerce è infatti animato dalla particolare promozione PREGALI19.

Il codice promozionale, legato al Black Friday 2019, permetterà a tutti gli utenti di ottenere fino a 100 euro di sconto, su qualsiasi tipologia di prodotto.

Lo sconto necessità però una enorme spesa, si tratta infatti di uno sconto del 5% sul prezzo finale.

Se spenderete 500 euro potrete quindi sfruttare al massimo la produzione e risparmiare 100 euro sul prodotto finale.

Partecipare all’iniziativa è facile, basta riempire il carrello con i prodotti che desideriamo e inserire il codice sconto PREGALI19.

Di seguito è possibile leggere le condizioni della particolare promozione di Ebay:

Il codice è utilizzabile 1 volta da ogni utente

Il codice vale su tutte le categorie e su tutti i prodotti, anche se già scontati

Il buono sconto è pari a 5% sul prezzo finale, fino a 100 euro di sconto

Il codice da utilizzare è PREGALI19

La promozione è valida dal 4 novembre 2019 fino al 17 novembre alle ore 23:59 italiane

Ebay gioca d’anticipo sulla rivale Amazon e propone una promozione davvero accattivante.

Se avete in mente un acquisto importante potreste davvero risparmiare 100 euro.

Allo stesso tempo riempiendo il carrello di prodotti in sconto per il venerdì ad un mese da Natale, potrete usufruire di ulteriori 100 euro di sconto o comunque di un 5% in più che non guasta mai.

La promozione di Ebay non sarà il massimo del risparmio ma è comunque un’occasione per spendere meno sui regali di Natale o sugli acquisti che aspettavate di compiere per portare a casa i prodotti al miglior prezzo possibile.

Non possiamo che gradire la proposta di Ebay.