I decori di Halloween già in alcuni negozi cominciano a vedersi. Come si sa, la festività in questione, che è tipicamente americana, a quanto pare viene apprezzata anche qui in Italia, specialmente dai bambini, che adorano decorare non solo la casa, ma anche indossare maschere spaventose. Per quanto riguarda la data di Halloween, si parla del 31 ottobre, ma anche se è ancora settembre, in tanti già hanno decorato tutto e nei negozi già si trovano alcuni accessori utili per mascherarsi o per realizzare le maschere.

I decori di Halloween sono già pronti e anche se alcuni negozi o alcune persone in casa ancora non li hanno sistemati, in realtà tanti altri li hanno già preparati. In effetti ci sono anche negozianti che già vendono maschere spaventose oppure già hanno sistemato sui loro scaffali tanti accessori per essere venduti.

Come si diceva, la festa è tipicamente di origini americane e lì in America è molto sentita. Qui in Italia in tanti adorano festeggiarla, ma altri non sentono la necessità di festeggiare Halloween, in quanto non la considerano come una festa che appartiene alle tradizioni italiane.

Nonostante questo, molti la amano e soprattutto i piccoli aspettano con gioia il momento in cui potranno indossare maschere spaventose e divertirsi con tanti accessori e chiedere il classico “Dolcetto o scherzetto?”

Alcune idee per decorare la casa

Basta un po’ di fantasia per appendere anche semplici festoni disegnati da sé in casa o comunque per decorare anche con semplici elementi a tema l’ambiente, come per esempio ragnatele finte oppure pupazzi in tema, anche cuscini che presentano proprio disegni tipici di Halloween, o soggetti che riguardano tale festività, come la zucca, ma anche teschi, ragni, mostri, streghe, lupi e così via. Con un po’ di fantasia quindi sarà possibile decorare al meglio l’ambiente.