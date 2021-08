Le decorazioni fai da te per una festa in casa possono essere di tantissimi tipi. Prima di tutto è bene sottolineare che molto dipende dal tipo di festa, perché se ad esempio si tratta di festeggiare una laurea o una ricorrenza particolare, come un anniversario, allora si potrà puntare soprattutto sull’eleganza, mentre se si tratta di una festa per bambini, allora si potrà puntare su un tipo di decorazione più semplice e molto colorata. Questo però non è tutto.

Decorazioni fai da te per una festa in casa: ecco tante idee per crearne alcune originali divertendosi

Prima di indicare le caratteristiche delle decorazioni fai da te per una festa in casa occorre ovviamente precisare che la festa in questione si potrà svolgere solo ed esclusivamente se si rispettano le normative vigenti. Per evitare che si possa contrarre il Covid facendo entrare sconosciuti, l’ideale sarebbe far entrare solo parenti che abbiano eseguito un tampone e che abbia dato come risultato una risposta negativa.

Per il tipo di decorazione da creare, si potrà puntare su festoni tutti colorati da preparare usando cartoncini colorati, colori oppure anche carta crespa. Questo tipo di decorazioni possono essere adatte soprattutto per una festa molto colorata, magari per una adatta ai bambini. Per le occasioni più eleganti, si può anche puntare sulla sistemazione di fiori e tanti fiocchi o nastri con candele raffinate, da posizionare sulla tavola o su altri elementi dell’arredo.

Le altre idee

Si possono anche ritagliare forme o cartelloni da appendere alle pareti e ovviamente non dovranno mancare i palloncini. In alternativa però si possono anche costruire piccoli cappellini di carta da far indossare a tutti gli invitati oppure segnaposti disegnati o pitturati sempre di persona, in modo che non solo tutta la casa sarà decorata, ma sarà anche un divertimento svolgere la preparazione.