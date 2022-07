Damiano dei Maneskin guarda male una fan. È questa la notizia che a distanza di giorni dal concerto, avvenuto il 23 giugno 2022, ancora popola sul web.

Damiano dei Maneskin guarda male una fan: ecco che cos’è successo

Damiano dei Maneskin guarda male una fan al concerto del 23 giugno 2022. La motivazione riguarda il fatto che lei aveva un cartello che presentava una frase che ha fatto innervosire il cantante. L’affermazione recitava così: “Sono stata Coraline per 7 anni, ora grazie anche a voi sono di nuovo Alice”.

La ragazza che infatti ha scritto tutto ciò si chiama Alice e soffre di anoressia, ma le era stato dato un permesso per uscire dalla clinica in cui è ancora ricoverata, per vedere di persona la sua band preferita.

Il problema però è che nel momento in cui il cantante ha notato la scritta, lo stesso ha rivolto un’occhiataccia all’adolescente. Questo gesto può essere spiegato dal dolore che il ragazzo ha provato per la vera Coraline. Questo nominativo, che compare in una delle sue canzoni, fa riferimento a Giorgia Soleri, ovvero la sua fidanzata. Quest’ultima ha sofferto molto di problemi di salute e forse proprio per questo, a Damiano può aver dato fastidio il fatto che una fan dicesse di essere Coraline.

Gli altri dettagli

Il problema è che numerose persone hanno criticato fortemente il cantante per la sua azione. In più lo stesso aveva già visto un post di Alice, la quale aveva spiegato che sarebbe stata molto contenta di poter assistere al concerto. Damiano in persona aveva replicato che allora la aspettava sotto il palco. Dopo l’episodio, la ragazza ha scritto che le dispiaceva se in qualche modo aveva ferito il membro della band, ma che in ogni caso erano stati tutti bravissimi. Insomma, il volto noto si è scusato più volte, ma a quanto pare la pioggia di critiche è ancora molto attiva.