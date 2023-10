Per capire come ricordare i propri sogni è possibile cercare di abituare la mente piano piano a memorizzare le scene oniriche. Molte persone sono convinte di non sognare mai, ma secondo molti esperti il punto è che semplicemente, al momento del risveglio, non ricordano che cosa hanno sognato. Come si accennava, è possibile svolgere una sorta di esercizi per risollevare le proprie capacità di memoria.

Come ricordare i propri sogni: ecco alcuni suggerimenti che possono rivelarsi molto utili

Al fine di comprendere come ricordare i propri sogni è bene cercare di fare in modo di esercitare la mente a memorizzare. In effetti è bene cercare prima di tutto di addormentarsi pensando al fatto che ci si dovrà proprio concentrare nel ricordare i sogni. Già cercando di addormentarsi con questo pensiero può essere d’aiuto nello stimolare la mente a sforzarsi di ricordare. Le prime volte che si sogna poi, anche nel caso in cui ci si dovesse svegliare di notte, può essere utile magari appuntarsi quello che si è sognato su un taccuino da tenere accanto al proprio letto. Stessa cosa appena ci si sveglia al mattino. Facendo in modo di svolgere sempre questa pratica, piano piano sarà più semplice abituare la mente a ricordare.

Altre considerazioni

Va anche detto che poi, per eliminare l’abitudine del taccuino, si potrà concentrarsi sul fatto che, appena ci si sveglia al mattino, o magari di notte, e si è consapevoli di quello che si è sognato, è bene ripetere a se stessi, in mente, i dettagli delle scene oniriche, prima di riaddormentarsi. Piano piano, svolgendo questo brevissimo riassunto mentale, si abituerà la mente a ricordare in automatico. Ovviamente questi consigli possono aumentare le probabilità di memorizzare quello che si sogna, ma non è detto che funzionino per tutti, perché ognuno è diverso. Sono tanti però gli esperti che sostengono che la memoria è una capacità che si può sviluppare maggiormente, se si svolgono degli esercizi. Per questo, i suggerimenti forniti possono aiutare.