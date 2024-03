Può non essere semplice realizzare abbinamenti con i colori fluo, ma è anche vero che indumenti di queste sfumature riescono a dare proprio un tocco in più al proprio look. In effetti queste colorazioni sgargianti riescono a ravvivare anche l’outfit, purché non si esageri con gli accostamenti. L’ideale sarebbe provvedere con un abbinamento di massimo due tonalità fluo, anche se in contrasto tra di loro, oppure è anche possibile puntare su un colore vivace e una tonalità neutra, come il bianco e/o il nero.

Colori fluo: consigli utili per non commettere errori con gli abbinamenti

Per quanto riguarda i colori fluo, è possibile fornire diversi suggerimenti utili, così da evitare che si commettano errori, con il rischio di puntare su outfit esagerati o comunque composti da un numero eccessivo di abbinamenti. Come si sa, quelle fluo sono tonalità vistose, praticamente color “evidenziatore” e per questo indicate anche con il termine “neon”. Oltre a questo va detto che ci sono anche tantissimi abbinamenti da poter realizzare. Per esempio alcuni possono riguardare un solo colore fluo e uno neutro, come il bianco o il nero. Con queste due sfumature infatti quelle fluo possono risaltare ancora di più ed è possibile avere un outfit perfetto. Ci sono comunque altre considerazioni importanti.

Altre idee

È anche possibile puntare su due colori fluo e poi abbinarli tra di loro, anche se si tratta di elementi contrastanti come per esempio il blu elettrico e il magenta, ma anche il giallo e il verde fluo oppure quest’ultimo con un arancione fluo. Gli accostamenti possono essere tantissimo, ma si consiglia di evitare di puntare su più di due colori fluo, anche perché sarebbe ideale non rischiare di esagerare. Oltre a questo poi è anche possibile richiamare uno dei due colori scelti con qualche accessorio, pure se non si deve cadere in esagerazione, anche perché, come si sa, le sfumature neon sono molto vistose, quindi ecco che non avrebbe senso sistemare tantissimi elementi nel proprio outfit, altrimenti si rischia di non far risaltare nulla.