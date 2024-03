Riguardo i colori fluo e look è possibile sottolineare che ci sono davvero tantissimi suggerimenti che si possono fornire. Prima di tutto va detto che i primi sono sfumature molto vistose e per questo è bene non esagerare. Si parla precisamente di evitare esagerazioni sia per quanto riguarda il numero di abbinamenti tra indumenti di tonalità diversa, sia per quanto riguarda il numero di accessori monocolore che si sceglieranno per quel determinato outfit. È bene approfondire il concetto per comprendere al meglio quali sono i migliori suggerimenti da poter adottare e come evitare di rischiare di esagerare.

Colori fluo e look: quali sono gli errori da evitare, ecco alcune considerazioni utili in merito

Riguardo i colori fluo e look è possibile sottolineare che ci sono tantissimi suggerimenti che si possono seguire. Prima di tutto ci sono diversi accostamenti che è possibile svolgere con le colorazioni fluo, ma è anche vero che un errore comune è quello di esagerare con il numero degli abbinamenti. L’ideale sarebbe puntare solo su due, come ad esempio il rosa e il blu elettrico oppure anche il verde e il giallo fluo. Questi sono solo esempi, ma è possibile anche sistemare in uno stesso outfit diverse colorazioni anche in contrasto tra di loro. Oltre a questo va detto che poi si può anche scegliere una sfumatura fluo e accostarla al nero e/o al bianco. In questo modo ecco che risalterà ancora di più la tonalità vivace.

Non troppi accessori e non solo

È possibile, come si accennava, anche scegliere un solo colore fluo da inserire nel proprio outfit. Nello stesso tempo però va detto che non si deve nemmeno esagerare con il monocolore. Per esempio, se si punta su un completo fluo va bene, ma poi se si decide di optare anche per tutti gli accessori di quel colore, ecco che si rischia di cadere in una vera e propria esagerazione. Meglio invece puntare su tanti accostamenti giusti, ma che non siano troppi.