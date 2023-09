I colori di capelli particolari possono essere svariati, come per esempio quelli accesi o comunque quelli che uniscono diverse sfumature, ma non solo. Ovviamente non ci sono regole, se non quella di seguire prima di tutto i propri gusti e quello che piace a se stessi. Ci sono persone che preferiscono chiome di tonalità comune, altre che aggiungono ciocche colorate o che colorano in modo particolare le proprie, ma non solo.

Colori di capelli particolari: ecco alcuni spunti a riguardo

I colori di capelli particolari possono essere davvero di ogni tipo. Ci sono persone che infatti preferiscono solo tingere qualche ciocca, ma anche l’intera chioma. Alcuni optano per sfumature fluo, come rosa acceso, ma anche giallo fluo, celeste fluo, ma anche verde fluo e non solo. Ci sono anche altre persone che decidono di colorare metà capigliatura in un certo modo e l’altra in un’altra maniera, ma non solo. Oltre a questo poi va detto pure che ci sono anche altri elementi da considerare, altri spunti.

Altre possibili idee

Alcune persone decidono di realizzare una vera e propria scala di colori sulla loro chioma, magari tingendo le diverse ciocche di diverse tonalità di blu, ma non solo. Altre optano poi per sfumature arcobaleno, ma altre ancora optano poi per altre colorazioni, come arancione, ma anche di altri tipi diversi. Non esistono regole ovviamente, ma è anche vero che alcuni preferiscono seguire le tendenze che magari sono presenti in un certo periodo, mentre altri seguono semplicemente i propri gusti. In più in tanti abbinano le colorazioni particolari che hanno scelto a pettinature precise, come per esempio i boccoli, ma anche treccia o coda o altre acconciature. Tra l’altro ci sono anche persone che preferiscono uniformare la capigliatura con un certo colore, magari scegliendo un colore fluo e tingendo tutta la chioma con quella sfumatura. Le idee sono tante ed è possibile semplicemente scegliere quello che si preferisce di più.