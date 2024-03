I colori accesi possono essere un ottimo modo per rendere molto originale il proprio look, ma non sono pochi colori che invece credono che siano utili anche a rendere migliore il proprio umore, perché infatti riescono proprio a fare in modo che lo stesso diventi più allegro. Questa, ovviamente, è solo l’opinione di alcuni, anche perché, appunto, non tutti sono d’accordo con queste considerazioni. Secondo altri, poi, alcune persone tendono a indossare colorazioni più accese solo quando già sono più felici del solito, ma questo non significa che siano le tonalità vistose che vengono indossate a rendere migliore il loro umore. Come si diceva, però, alcuni sostengono che indossare abiti dalle sfumature sgargianti possa invece essere d’aiuto.

Colori accesi: secondo alcuni possono anche influire sull’umore in maniera positiva

I colori accesi sono senza dubbio molto vistosi e anche belli da vedere e secondo molte persone hanno anche la capacità di influenzare in maniera positiva l’umore di chi li vede o comunque di chi li indossa. Oltre a questo va detto che non tutti sono d’accordo con questa opinione, come si accennava. In effetti molti credono che una persona tenda semplicemente a indossare le tonalità che desidera, anche perché ci sono persone che magari sono felicissime di indossare i colori scuri, perché magari possono essere i loro preferiti. Secondo molti però più si indossano i colori sgargianti e più si ha modo di migliorare il proprio umore. Questo, tra l’altro, non è tutto.

Il verde

Merita un approfondimento particolare il verde, dato che non sono pochi gli esperti che sostengono che proprio questa tonalità sia una di quelle che meglio possono influenzare in modo positivo l’umore delle persone. La motivazione che spiegherebbe tutto questo sarebbe da ricercare nel fatto che comunque tale tonalità è senza dubbio una di quelle che consentono di richiamare alla mente il pensiero della natura. Ecco che quindi già pensare al contatto con luoghi naturali farebbe rilassare e anche migliorare l’umore, secondo alcuni.