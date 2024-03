Il colore verde piace a molte persone, ovviamente non a tutti, ma ci sono molti che dichiarano di amare qualsiasi sfumatura di questa gamma. Le motivazioni possono essere differenti, anche perché magari qualcuno può associare inconsciamente a questa tonalità un ricordo piacevole e quindi ecco che poi ama tale colorazione, ma questa non è l’unica ragione, anzi ce ne sarebbero svariate e una in particolare, secondo molti esperti, spiegherebbe come mai proprio il verde sarebbe pure in grado di migliorare il proprio umore.

Colore verde: come mai piace a tanti?

Il colore verde è associato al concetto di speranza, ma questo non è l’unico motivo per cui a tante persone piace tale tonalità. Secondo gli esperti, tra l’altro, il verde sarebbe persino in grado di incidere in maniera positiva sul proprio umore, riuscendo proprio a migliorarlo. In realtà è ovvio che non per tutti è così, ma molti hanno dichiarato di sentirsi come più allegri quando indossano il verde. La spiegazione sarebbe nel fatto che inconsciamente tale sfumatura viene collegata al pensiero della natura e delle zone verdi, all’ambiente rigoglioso, che un tempo veniva ricercato dagli uomini primitivi per accamparsi. Proprio il fatto che noi abbiamo ereditato dai nostri antenati il concetto di “rigoglioso e verde=corrisponde al benessere della civiltà”, allora ecco che inconsciamente per molti il colore in questione rappresenta un modo per riuscire a essere allegri. Questo però non è tutto.

Altre considerazioni

Va detto che comunque ci sono anche molte persone a cui invece non piace questo colore, ma che nonostante questo, quando lo vedono, in automatico pensano alla natura. Si somma a tutto ciò anche il fatto che magari a molti può piacere tale sfumatura magari perché invece si sentono legati a qualche ricordo piacevole. Insomma, indipendentemente dal motivo, ecco che comunque va detto che a tante persone piace il colore in questione e sembra anche che sia capace di sollevare l’umore. Non è un caso che alla sfumatura in questione sia associato il concetto di speranza.