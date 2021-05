La cellulite è un inestetismo della pelle e viene considerata come un effetto antiestetico. Al contrario di quanto si pensi, non è una caratteristica delle donne in carne, anche perché può venire anche alle donne magre. Oltre a questo, la prima cosa a cui pensare è quella di rivolgersi a un esperto, il quale saprà sicuramente consigliare in modo giusto il da farsi, in base alla propria situazione. Esistono infatti tre livelli della cellulite, che determinano un primo stadio in cui è ancora iniziale e può essere eliminata, uno intermedio e uno grave, che non si può eliminare, ma casomai ridurre. Solo un occhio esperto può capire come agire, ma intanto è possibile aiutarsi anche mettendo in pratica alcuni consigli utili.

Cellulite: ecco quali sono alcuni semplici consigli per riuscire a ridurla ed eliminarla

La cellulite non è semplice da ridurre e non sempre è possibile eliminarla, ma sicuramente possono essere di grande aiuto alcuni consgili. Tra questi, il fatto di idratare in modo adeguato il corpo. Bere molto infatti può aiutare ad eliminare l’effetto di questo inestetismo e a riportare la pelle a uno stadio perfetto.

Oltre a questo si dovrebbero eliminare cibi molto salati, ma si dovrebbe puntare anche su un’alimentazione sana, ricca di cibi salutari, tra cui ampio consumo di frutta e verdura.

Gli altri consigli

Tra gli altri elementi importanti da considerare poi vi è l’attività sportiva: senza quest’ultima infatti sarebbe difficile mantenersi in forma e quindi combattere l’inestetismo in questione. Attenzione però, perché anche qui occorre avere il consiglio di un esperto: non tutti gli esercizi infatti sono adeguati per sconfiggere questo difetto. Alcuni addirittura rischiano di peggiorarla. Proprio per questo, meglio chiedere il parere di un professionista, per non rischiare di sbagliare. L’ideale intanto sarebbe camminare almeno un’ora al giorno, attività utile non solo a mantenersi in forma, ma anche a combattere l’inestetismo in questione.