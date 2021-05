Vuoi essere un perfetto runner? Come possiamo scegliere il giusto abbigliamento? Vediamo in questo articolo quali sono le regole di base per l’acquisto di abbigliamento sportivo da corsa.

Se c’è una cosa da non sottovalutare quando facciamo sport è scegliere il giusto abbigliamento, di fatti l’abbigliamento sportivo si divide e varia a seconda delle varie discipline. Ogni sport ha le sue caratteristiche ed avere dell’abbigliamento sportivo personalizzato, come ci propone runnek.it, può rivelarsi utilissimo per migliorare e massimizzare le prestazioni. Se la tua disciplina è la corsa allora dovrai concentrarti sull’abbigliamento per runner, questo ti permetterà di ottenere il massimo da questo sport e di tutelarti al meglio da ogni condizione climatica di stagione. In questo articolo perciò andremo a scoprire il giusto abbigliamento sportivo per chi ama la corsa ed intende praticarla nel modo giusto.

Scelta dell’abbigliamento sportivo tecnico per runner parte superiore

Sia che tu sia un uomo sia che tu sia una donna dovrai rispettare determinati criteri per proteggere il tuo corpo e per poterti allenare in sicurezza e facilmente. Per quanto riguarda l’abbigliamento tecnico nella parte superiore del corpo hai a disposizione diverse scelte che variano a seconda della stagione di riferimento. Troviamo infatti canotte, maglie, t-shirt, giubbini, giacche a vento e molto altro.

Di base si consiglia di optare per un abbigliamento a manica lunga di inverno e smanicato, o a manica corta, per l’estate. Dovrai fare particolare attenzione ad acquistare abbigliamento che sia predisposto per i runner è l’unnico in grado di assorbire l’umidità proteggendo il tuo corpo, sono inoltre traspiranti e non permettono la creazione di cattivi odori. Altri tipi di tessuti potrebbero facilitare la sudorazione, amplificare i cattivi odori o risultare scomodi durante la corsa. Con i precedenti invece, il corpo risulterà sempre asciutto quindi avremo modo di proteggerlo anche dai malanni di stagioni dovuti a colpi d’aria.

Come proteggiamo il nostro capo?

Dovrai dotarti inoltre di scaldacollo o berretto per proteggere collo e testa durante le giornate più fredde, al contrario in estate puoi dotarti di un cappellino con visiera per proteggere il volto ed il capo dal sole eccessivamente forte.

Come scegliere l’abbigliamento per la parte inferiore.

Mai scegliere un abbigliamento troppo attillato, si consiglia infatti un abbigliamento che avvolga il corpo in maniera naturale senza creare fastidi o problemi durante il movimento. La lunghezza del pantalone non ha importanza, ovviamente durante il periodo invernale è consigliabile utilizzare un pantalone lungo mentre durante l’estate optare per qualcosa di più corto ma tutto dipende dalle preferenze del runner.

Per quanto riguarda i calzini invece bisogna acquistarne antibatterici e con una trama spugnosa, in questo modo resteranno saldi ai piedi e non si creeranno vesciche o irritazioni.

E le scarpe?

Per quanto riguarda le scarpe dovrai dotarti di un paio di scarpe da runner. Ci sono scarpe e modelli generici ma ci sono anche scarpe predisposte per una tipologia di corsa specifica. Ci sono infatti diverse modalità di corsa e in base alle tue preferenze e a quella che intendi praticare dovrai acquistare il tuo paio di scarpe.