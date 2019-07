Barbara D’Urso guiderà ancora lei Domenica Live.

Una stagione straordinaria per Barbara con un numero di programmi così elevato da portare la direzione di Mediaset a lasciarle la scelta di guidare o meno Domenica Live.

Barbara non si perde d’animo e accetta la sfida monopolizzando praticamente il palinsesto Mediaset dove diventa vera e propria regina del gossip.

La D’Urso potrebbe quindi trovarsi la domenica pomeriggio in Tv con Domenica Live e la sera con “Live – Non è la D’Urso”, ma i programmi non finiscono qui.

Barbara è infatti alla guida di:

“Pomeriggio 5”, “Domenica Live”, “Live non è la D’Urso”.

Senza dimenticare la prima serata che la vedrà a presentare il prossimo Grande Fratello.

Un poker incredibile per la D’Urso che riceve una pioggia di ingaggi e si troverà a gestire differenti trasmissioni tenendo sempre il livello di attenzione al massimo.

Per la D’Urso questo è uno dei migliori periodi lavorativi di sempre.

La stagione in arrivo sarà però davvero impegnativa e il rischio è quello di vedere una Barbara stanca e stressata dei troppi impegni accettati.

La cosa però è poco probabile; Barbara D’Urso è infatti famosa per la sua capacità di gestire al meglio tutte le situazione e, quando si tratta di lavoro è davvero instancabile come commentano i suoi collaboratori.

Con un numero di trasmissioni così elevato e così seguite, la D’Urso è destinata a diventare una delle icone della televisione più recente, una vera e propria star della tv al pari di colossi come Pippo Baudo o Mara Venier.

Non ci resta quindi che attendere il 16 settembre quanto Barbara arriverà con la prima puntata di Domenica Live, tanto attesa dai telespettatori dopo la lunga pausa estiva.

Una nuova stagione di televisione è alle porte, vi terremo aggiornati su queste pagine di ogni novità in arrivo nei prossimi giorni.