Avengers: Endgame dovrebbe concludere una volta per tutte la vicenda degli Avengers, ma non sarà il film che chiuderà l’arco narrativo del mondo Marvle.

Il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha infatti deciso di rivelare alla stampa come sarà proprio Spider-Man: Far From Home a chiudere la terza fase dell’universo Marvel anziché dare inizio alla quarta.

Quella su Vedova Nera o Gli Eterni e Guardiani della Galassia Vol. 3.

La cosa non è del tutto inedita.

Anche la fase 2 era stata chiusa da un film minore, fu Ant-Man a chiudere infatti il ciclo di Avengers: Age of Ultron.

La notizia funziona anche da conferma sul prossimo film dell’uomo ragno.

Spiderman: far from home, non racconterà infatti una vicenda privata di Peter Parker, ma ci aiuterà a comprendere meglio il futuro del mondo Marvel dopo gli eventi di Endgame.

L’universo Marvel continua a crescere e a espandersi all’interno delle più svariate pellicole.

Mai prima d’ora avevamo assistito a qualcosa di così complesso, una serie di film interconnessi che si muovono per numerosi anni e che accompagnano ormai da tempo generazioni intere.

Inutile ricordare come l’attesa per Avengers: Engame sia alle stelle.

La pellicola Marvel potrebbe abbattere ogni record di botteghino e si preannuncia già come il film che supererà il celebre Avatar, supremo campione di incassi della storia del cinema USA.

Mentre Avengers sembra sempre più potente e interessante, restano i dubbi su Captain Marvel, pellicola forse tra le più deboli che abbiamo visto sfornare da Disney/Marvel.

Per fortuna abbiamo tutto il tempo per ricrederci nella speranza che la società abbia giocato male i trailer e che il film nasconda molto di più delle scene banali che abbiamo visto nei primi filmati.

In ogni caso l’aspettativa è tutta per Avengers, Marvel può quindi permettersi uno scivolone con l’esordio di Captain Marvel.

Ci sarà l’intera fase 4 per recuperare!