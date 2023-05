Quando si parla di autostima, ovviamente si pare un discorso molto ampio e largamente studiato dagli esperti. In primis va detto che si tratta di una considerazione che si ha di se stessi, ma che non è sempre la stessa, visto che può alterarsi in base alle diverse situazioni che si vivono. In effetti possono capitare momenti in cui tale elemento risulta essere basso. Se tuttavia si ha sempre un’autostima non alta, ci sono casi in cui è possibile anche rivolgersi a dei professionisti, che possono essere senza dubbio di aiuto. Per quanto riguarda poi i rimedi che possono essere messi in pratica per cercare di alzare tale considerazione che si ha di sé, si può approfondire il tutto.

Autostima: qualche suggerimento per cercare di aumentarla

Il concetto di autostima, come già accennato, è stato ampiamente studiato da diversi professionisti. In merito va detto che comunque si possono indicare differenti fattori, che possono essere utili per tentare di aumentarla. Prima di tutto è bene non fissarsi solo su un unico obiettivo, ma su una serie di progetti, in modo da non puntare solo su un’opportunità, ma diverse. In più è bene suddividere diverse fasi utili per realizzare il proprio progetto, senza dover faticare in una volta sola per portarlo a termine, altrimenti non solo si rischia di fallire, per l’eccessiva fatica e stanchezza, ma anche perché appunto si accumula troppo da fare e in poco tempo.

Il fallimento potrebbe poi nuocere alla propria autostima, ma in merito va detto che è bene iniziare anche a pensare che ogni volta che si cade e si fallisce in realtà può essere una svolta positiva. Proprio con i fallimenti infatti si migliora e si impara molto. Iniziare a pensare così può essere d’aiuto per avere una visione più ottimistica.

Altri consigli

L’ideale sarebbe anche cercare appunto di sviluppare proprio un certo pensiero ottimista e per questo potrebbe essere d’aiuto anche il breve volume “Aforismario dell’ottimismo”. In più è bene anche cercare di allontanare tutte le persone che tendono a demotivare o a dire frasi che potrebbero appunto non motivare o cercare di gettare giù il proprio morale.