Alessandra Amoroso dice addio alla musica.

Proprio così.

A quanto pare la passione non era poi tanta per la Amoroso che ha deciso di abbandonare in modo definitivo il suo percorso musicale.

La notizia ha lasciato i fan a bocca aperta, anche se, a quanto dice la Amoroso, si tratta di un arrivederci più che un addio.

Dopo dieci anni di carriera, la cantante pugliese si prende una pausa da studio e palco.

Un brutto segnale da parte di un artista.

Una pausa di questo tipo evidenzia spesso un disamore verso la propria musica o in generale nei confronti del panorama.

La speranza è la la musicista possa proseguire almeno in privato con la musica.

«Mi prendo del tempo per me e per la mia famiglia», spiega ai fan.

«Mi fermerò, però la voglia di esserci nella vita delle persone e della mia big Family c’è sempre. Proverò a riposare e a prendermi del tempo per la mia famiglia e me stessa, però non si sa mai magari si ascoltano dei brani e si provano, si cantano».

La Amoroso non si ritira del tutto dalle scene, prende però una pausa che potrebbe essere connessa a un calo creativo o, semplicemente alla voglia di staccare un po’.

Ci muoviamo naturalmente nel regno dell’intrattenimento e non della Musica con la M maiuscola.

Il ritiro della Amoroso non cambierà le sorti del mondo musicale, una delusione però per i fan che si aspettavano magari nuovi concerti o nuovi lavori nei prossimi mesi.

La crisi sembra però essere tutta musicale, eccola infatti che commenta: «Mi piacerebbe sperimentare altri stili, altri mondi musicali proprio come è successo con Mambo salentino. Sono piena di entusiasmo e scaverò ancora più a fondo per scoprirmi di più».

E chi sa se dopo la pausa, la Amoroso non riuscirà a tirar fuori qualcosa di davvero segnante.