Davvero alcuni colori influiscono sull’umore, migliorandolo? Prima di tutto va specificato che non tutti gli esperti affermano questo, o comunque tendono a rispondere a tale domanda in maniera positiva. Molti, infatti, tendono a sottolineare che invece gran parte dell’effetto dipende anche dai gusti di una persona. Indossare un abito del proprio colore preferito, ad esempio, fa sentire bene. Questo, infatti, secondo molti, può effettivamente migliorare il proprio umore. Nello stesso tempo però va detto pure che ci sono tante persone che possono diventare più allegre e meno stressate se vedono e/o indossano altre tonalità, come per esempio il verde, che richiama all’idea della natura e che per questo aiuta a stare più allegri, ma non solo. Ci sono infatti anche altre sfumature che, secondo molti, potrebbero davvero influire in maniera positiva sul proprio umore.

Alcuni colori influiscono veramente sull’umore, migliorandolo? Ecco alcune considerazioni in merito

I colori accesi

Non vale per tutti, ma è anche vero che non sono poche le persone che, quando vedono un colore molto acceso e sgargiante, come ad esempio le tonalità fluo, ecco che si sentono meglio, più allegre e questo aiuta anche a tenere lontano lo stress. Il colore fluo infatti tende ad aiutare proprio a stare meglio, di qualsiasi tipo sia, come il giallo, ma anche il verde fluo, il blu elettrico e così via. Come si diceva comunque questo non sempre vale per tutti, perché ci sono persone a cui basta indossare il proprio colore preferito per stare meglio e alcune amano il nero, per esempio. L’importante, quindi, è stare bene con se stessi e con il colore che si preferisce di più.