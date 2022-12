In tanti cominciano a pensare a come ideare il proprio albero di Natale e non sono poche le persone che ogni anno inventano qualcosa di originale. C’è chi lo realizza in maniera tradizionale ma magari cambia lo stile delle decorazioni e chi invece preferisce altro. In effetti alcuni optano per alberi realizzati con materiali innovativi e che dell’albero vero e proprio hanno solo la forma. Si pensi ad esempio a pezzi di stoffa che magari anziché essere gettati via possono essere utilizzati per realizzare degli splendidi alberi natalizi da lasciare per figura.

Albero di Natale: alcuni spunti per realizzarne uno originale e fuori dal comune

Un albero di Natale è l’elemento che senza dubbio può proprio richiamare la magia di questa festività e in tanti si divertono ogni anno a realizzarne uno sempre più particolare. C’è chi sceglie materiali differenti da quelli comuni con cui in genere viene realizzato l’albero in questione, optando magari per lattine colorate, ma anche per semplice carta. Ideare qualcosa del genere può anche essere un modo per aiutare a capire quanto sia importante riciclare, ma non solo.

È anche ingegnoso pensare a come poter realizzare quest’opera in modo che sia davvero fuori dal comune. Ci sono addirittura persone che prendono una tela e su quella incollano tante perline colorate fino a dare loro la forma di un albero. Non è detto quindi che quest’ultimo debba per forza richiamare un’idea tradizionale.

Le altre idee

C’è chi lo realizza addirittura all’uncinetto a grandezza d’uomo, chi usa invece una base tradizionale per riempirla però con palline uniche. Queste ultime ad esempio possono anche essere composte da una base di carta, poi da un velo di colla vinilica e poi la palla può essere passata sulla porporina oppure direttamente in un contenitore pieno di perline colorate

Ecco che di certo si potrà affermare di aver creato qualcosa di speciale, la cui realizzazione senza dubbio potrà anche far divertire i bambini.