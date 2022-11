Si parla sempre più spesso di albero di Natale e di decorazioni natalizie. In effetti la festività si avvicina e per questo c’è anche chi inizia a decidere come ottenere qualcosa di originale. Certamente non mancano persone che tutti gli anni preferiscono rimanere sul tradizionale e realizzare un albero allo stesso modo dell’anno prima. Tuttavia altri vogliono cambiare e creare qualcosa di molto particolare, di unico.

Albero di Natale: diversi spunti per far sì che il proprio sia originale e speciale, puntando su idee semplici da realizzare

Per un albero di Natale originale è possibile puntare prima di tutto su colori diversi da quelli soliti. Per esempio c’è chi opta per quelli già bianchi, per dare un effetto di finta neve, ma c’è anche chi lo preferisce tutto rosso o tutto blu. In alternativa però si può puntare persino sulla realizzazione di alberi natalizi con oggetti ben precisi. Specialmente alcuni destinati alla spazzatura possono essere riutilizzati a mo’ di decorazione, come per esempio lattine che non si usano più. Se queste vengono collezionate e posizionate in un certo modo, possono essere usate per dare forma a un albero natalizio particolare. C’è anche infatti chi decide di dipingere ogni lattina per decorarla proprio con alcuni elementi che richiamano il Natale. Tra questi per esempio disegni di slitte, fiocchetti e così via.

Le altre idee

Addirittura ci sono persone che realizzano alberi di Natale usando collezioni di bottoni che non usano più, ma non solo. Anche i pezzi di stoffa possono dare forma ad alberi natalizi davvero unici. In alternativa c’è chi invece preferisce rimanere sul tradizionale e opta per alberi con rametti finti ma che punta su decorazioni uniche. Non è detto infatti che ogni albero debba per forza essere decorato con palline. C’è anche chi sceglie di sistemarvi sopra bamboline, pupazzetti che richiamano la festività, come quelli di Babbo Natale o che raffigurano delle renne, e così via.

Questi ovviamente sono solo alcuni spunti, ma è possibile lasciarsi trasportare dalla propria fantasia per trovarne tanti altri.