Scegliere cosa regalare in occasione dell’anniversario non è una cosa semplice, specie se si ha intenzione di stupire il proprio partner con qualcosa di particolare. In genere i gioielli sono un regalo sempre apprezzato per festeggiare un anniversario o una qualsiasi ricorrenza. Tuttavia, quella dei gioielli non è sempre l’opzione giusta, specialmente se si ha intenzione di stupire la persona amata con un pensiero originale e non scontato. Ma vediamo insieme quali possono essere i motivi per preferire dei regali originali ai gioielli.

1. Non essere banale

Come sopra anticipato, tra le idee per l’anniversario figurano quasi sempre i gioielli, ma per non essere banale è possibile scegliere anche tra altre opzioni, preferendo qualcosa di più personale. Ad esempio, i regali fotografici, che permettono di riprodurre su carta stampata i momenti più belli trascorsi insieme. Tra le varie opzioni è possibile optare per un fotolibro, ovvero una sorta di album con foto stampate invece che incollate, che racconta le tappe più importanti della storia d’amore, ad esempio dal primo incontro fino all’anniversario che si sta festeggiando. Ancora, un’altra simpatica idea potrebbe essere quella di regalare un foto puzzle, ovvero, un particolare puzzle le cui tessere, una volta composte, danno vita a una foto, magari romantica o simpatica a seconda dei gusti.

2. Budget ridotto

Un altro motivo per optare per idee anniversario diverse e originali può essere il budget. Se, infatti, non si dispone di particolari somme da destinare all’acquisto del regalo, non sempre si riescono ad acquistare i classici regali, come gioielli o accessori particolari, i quali, come è risaputo, spesso implicano un impegno economico più importante. Si può quindi optare per un regalo meno costoso e al contempo originale, come le cover per i propri smartphone personalizzate, magari con una frase romantica dedicata al proprio partner, oppure, con una foto romantica. Un altro regalo che non necessita di un budget elevato sono le tazze da latte personalizzate. Queste sono sicuramente apprezzate da chi è solito fare colazione al mattino perché, grazie ad esse, è possibile pensare al proprio amato (o alla propria amata) fin dalle prime ore del mattino.

3. Non sbagliare regalo

I gioielli, e più in generale gli accessori, sono spesso difficili da scegliere, e non sempre si indovinano i gusti di chi dovrà riceverli, specialmente se si sta insieme da poco. Inoltre, bisogna considerare le misure, cosa non sempre semplice da dedurre in autonomia, specie se non si ha molta dimestichezza con i modelli e come vengono classificati. Per questo motivo, è preferibile optare per idee anniversario più originali, come ad esempio un quadro raffigurante una foto di coppia, magari con una bella ed elegante cornice, che il destinatario potrà appendere alla parete. In questo modo, quindi, è possibile trasformare uno scatto in una vera e propria tela. Sicuramente si tratta di un regalo apprezzato, grazie al suo essere personale e originale. Lo stesso vale per i cuscini personalizzati, magari a forma di cuore e con una foto romantica, da mettere sul proprio letto in modo da pensare al proprio fidanzato o alla propria fidanzata prima di addormentarsi.