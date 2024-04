L’abitudine di scrivere i propri pensieri su un diario è più diffusa di quanto si possa pensare, anche se comunque non tutti sono d’accordo sul considerare questa pratica come una vera e propria soluzione per sfogarsi. Alcuni infatti la ritengono superflua, ma si tratta di poche persone, perché la maggior parte invece la considera come un vero e proprio toccasana, perché consente in primis di provare tutto il piacere possibile della scrittura a mano e non a PC e tra l’altro permette di fermarsi e riflettere bene sulle proprie sensazioni, riuscendo anche a fare chiarezza.

Scrivere i propri pensieri su un diario o un quaderno: ecco quali sono i numerosi vantaggi

L’abitudine di scrivere i propri pensieri su un diario, come si accennava, è più diffusa di quanto si possa pensare. Prima di tutto si tratta di una soluzione, almeno secondo molte persone, utile per sfogarsi dallo stress. Descrivendo, infatti, la propria giornata sui diari o semplicemente anche su quaderni, ecco che questo può essere di grande aiuto per fare chiarezza. Ovviamente non è sempre così, o comunque non è detto che possa esserlo per tutti, ma è anche vero che in tanti riconoscono i diversi vantaggi di quest’azione.

Il fatto di descrivere le giornate, sia dal punto di vista delle proprie sensazioni, ma anche degli eventi positivi e/o meno belli, ecco che può aiutare la persona a rendersi conto non solo di cosa desidera e cosa no, ma anche a chiarire alcuni dubbi che ha, magari su cosa fare in una certa situazione, ad esempio.

Altre considerazioni

Va detto che ci sono anche tantissimi altri aspetti positivi che si possono considerare, come ad esempio il fatto di capirsi meglio. Il fatto di scrivere infatti i dettagli che riguardano se stessi, o comunque anche le proprie opinioni, aiuta a comprendere meglio se stessi e questo è molto importante. Per questo, ogni tanto si consiglia di provare ad allontanare lo stress proprio puntando sulla scrittura dei propri pensieri sui diari.